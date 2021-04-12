名攝影師夏永康推亞洲首個NFT作品　聯乘周興哲結合攝影+加密藝術

▲ 夏永康跟歌手周興哲合作。

香港著名攝影師夏永康Wing Shya近日跟華語歌手周興哲（Eric Chou）合作，同於4月11日在加密貨幣交易平台「OpenSea」發佈了全亞洲第一個聯乘NFT作品系列《CHAOS+ 》。聯乘系列一共有五件作品，今日並首先發佈第一件作品《＋E1》，其餘四件作品亦將於同一星期內推出。

去年夏永康與日本著名平面設計師井上嗣也聯乘創作的《CHAOS》攝影集後，一直思考如何延續《CHAOS》精神，讓攝影與其他藝術創作結合。剛好認識同樣喜歡攝影的周興哲，二人對剛興起NFT加密藝術同樣感興趣，決定一起探索這全新藝術創作模式。

周興哲在《CHAOS》中挑選了最有感覺的菲林相片，用音樂為相片詮釋新故事。

▲ 周迅也曾出現《CHAO》攝影作品。

夏永康表示：「在NFT加密藝術平台看到很多獨一無二的作品，卻有一種各自住在自己房間的感覺。NFT的藝術世界是否要打開一扇門，多走一步？NFT共同創作作品會是另一層次。於是，萌生與完全不同界別的人合作的念頭，期待產出怎樣的新火花。」

周興哲從夏永康的《CHAOS》攝影集中選出五張相片，由本地視覺效果師製成1分鐘動態圖片，由周興哲為形像填上音符，成為一個音樂故事。

▲ 《CHAOS+ 》

他補充：「向來很喜歡夏老師作品，機遇巧合之下，認識了夏老師《CHAOS》香港展覽的主辦單位，讓我能與夏老師一同創作這系列NFT作品。喜歡攝影的我覺得創作過程挺好玩，用全新角度創作音樂。」

夏永康透露與周興哲的《CHAOS+ 》只是一個開始，將會有更多圍繞著《CHAOS》攝影集發生的作品。