【安心出行】當局曾稱無計劃強制使用安心出行　特首否認「反口」：因應疫情推合適措施

▲ 行政長官林鄭月娥今日（12日）下午公布最新安排，提出「疫苗氣泡」防疫新措施。（陳國峰攝）

本港疫情似有緩和之勢，一系列的防疫措施則即將於本周三（14日）屆滿，行政長官林鄭月娥今日（12日）下午公布最新安排，提出「疫苗氣泡」防疫新措施，包括可進一步放寬食肆的營業限制，惟需要員工及食客接種疫苗以及強制使用安心出行等。

對於當局曾於去年11月曾稱無計劃強制市民使用安心出行， 林鄭月娥回應指，在公共衞生的領域是要與時並進，隨著疫情改變去採取最適當的措施，又指目前採取去年1月的措施，香港已成為高風險地區。她強調，在控制疫情方面，一定要找到最適合香港的方法，亦要提升抗疫能力，又相信各國若使用更好、更對焦去控制疫情，不會稱為「反口」或「威脅」。

她續指，比香港更嚴格的西方國家非常多，最嚴格措施是宵禁，不容許市民離家，而當中很多尊重人權和民主的國家，全是因公共衞生而決定，是談及人命安全，「無嘢比保障人命安全更重要」，故香港防疫工作從來沒有推行全港禁足令，亦受到不少地方認同，

我希望大家用一個科學、客觀、理性的態度去看香港面對的問題，用香港的方法解決。

林鄭月娥又指，考慮到不同市民需要，例如有市民不能打針、長者沒有手機等，都會容許他們有一種方法讓食肆可以登記他們資料，強調這是重視市民健康的做法，並不是一刀切的行為。她又指，至於食肆若不想再以疫苗接種為基礎而受惠新防疫措施，目前的防疫措施完全適用，堂食可維持晚上10時，4人一枱，而員工仍要每14天檢測一次。

問及台灣疫情一直受控，港府會否與當地商討旅遊氣泡安排，她指，商經局局長與旅遊事務專員時常與本港有總領事的國家接觸，若兩地準備好就可以商討，故目前可以確定與新加坡已啟動接觸磋商。根據政府資料，直至去年12月1日，特區現有63間總領事館，56間名譽領事館及6間官方認許機構，當中並不包括台灣。

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記者：陳子謙