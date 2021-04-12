【旅遊氣泡】港府研已打疫苗抵港者按風險地區減檢疫期　一文睇清不同地區風險程度

▲ 港府研究按不同地區的風險程度，讓已打疫苗的抵港人士縮短檢疫期。

根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），由內地、澳門或台灣抵港人士的衞生檢疫措施，在指定地點包括家居、酒店或其他住所接受14天強制檢疫。至於到達香港當天或之前21天曾在中國以外地區逗留的抵港人士，則須要在指定檢疫酒店強制檢疫21或14天，視乎來港前是否曾在高風險地區逗留。不過行政長官林鄭月娥今日（12日）宣布，已完成接種疫苗抵港人士，從低風險及中風險地區抵港檢疫期亦有望可減至7至14天。究竟現時政府列出的低、中、高風險地區包括甚麼地區？

林鄭月娥表示，來自低風險地區並已接種疫苗人士，包括新加坡、澳洲及新西蘭，抵港後檢疫期可減至7天或以下；來自中風險地區並已接種疫苗人士，抵港後檢疫期則可減至14天或以下。

據《對曾到訪指明地區人士的指明條件（第599H章）》，港府按風險所實施的登機及強制檢疫要求，把各個地區整理為不同組別，總共分為極高風險、甚高風險、中高風險及低風險4個組別，故此來自不同地區的人士，其檢疫期及要求也有不同。

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港人出遊方面，林鄭月娥表示已接種疫苗（2劑加14天）的港人可參與「旅遊氣泡」計劃，或享由外國政府提供免檢疫期到海外的便利。

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責任編輯：羅嘉欣