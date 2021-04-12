【完善選舉制度】鄭若驊：確保各界均衡有序的政治參與　譚惠珠：香港將有較好政治環境

▲ 律政司司長鄭若驊認為，全國人大完善香港選舉制度，確保社會各界均衡有序的政治參與。（網上截圖）

律政司司長鄭若驊認為，全國人大完善香港選舉制度，確保社會各界均衡有序的政治參與，有機結合中央全面管治權和特區高度自治權，充分體現落實愛國者治港原則的立法精神，以及確保一國兩制行穩致遠並得到全面準確貫徹落實。

鄭若驊今（12日）在一個網上法律研討會上表示，香港已經作好準備，充分利用一國兩制下的獨特優勢，為國家所需發揮香港所長，與內地優勢互補、協同發展，配合國家雙循環新格局。她稱，香港的進步與國家發展密切相關，在國家支持下，香港不斷前行取得進步，未來亦必須融入國家發展。

她強調，律政司會積極善用和發揮香港在法律和爭議解決服務的優勢，鞏固香港作為國際法律樞紐的地位，與業界攜手把握十四五規劃的機遇，為國家構建以創新思維、維護法治的「平安中國」作出貢獻，透露律政司正與內地相關部門密切聯繫，落實更多粵港澳大灣區的法律服務開放措施和新措施。

另外，基本法委員會副主任譚惠珠在同一研討會指出，香港完善選舉制度後，將有相對和平、寧靜社會，以及好的政治環境，認為這是中央為發揮香港優勢、避免蹉跎歲月，從國家層面提出的有力舉措。她指出，在疫情下，內地經濟發展在國際上是最先回到正軌，任何客觀的評論，都會認為未來世界經濟增長的引擎就在中國，國家已經提速快跑，香港要參加國家改革開放的馬拉松，要跑出香港的「新征途」。

她又指，《十四五規劃》綱要有關發揮香港優勢的内容豐富，本港要更好融入國家發展大局，並改變「講到法律捨我其誰」的心態；綱要提出促進國內國外雙循環的發展大局，她強調這是香港不可再失的機會。她續指，過去香港幫助内地商品出口、企業走出去、海外資金引進來，中間人角色要調整為「反向操作」，幫助優質海外商品、服務和先進技術進入內地。

律師會會長彭韻僖在會上表示，合資格香港法律執業者通過特設考試，可獲得大灣區9個城市從事內地法律特定範圍的執業資格，目前已有600多名本港法律執業者報名考試，她相信，會吸引更多香港律師參與大灣區發展。

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責任編輯：尹櫻霖