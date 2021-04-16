雞肉搭配蔬菜　大小朋友健康飲食之選

不少家長也喜歡選擇雞肉製作料理，口感嫩滑的雞髀更加是大、小朋友的最愛。雞肉的烹調方式變化多端，搭配不同的蔬菜更可以輕鬆滿足每日營養所需，英國註冊營養師陳玉儀（Joanne）就和大家分享雞肉對大人和小孩子的益處，同時拆解大家對雞肉的迷思。

均衡飲食的原則下，除了澱粉質之外，另一樣非常重要的元素是蛋白質，因為肌肉結構製造來源之一就是蛋白質。Joanne補充，蛋白質對於小朋友的免疫力、發育非常重要，因為成長階段需要蛋白質來建立肌肉、製造荷爾蒙和免疫細胞等。雞肉含的蛋白質容易被人體吸收和運用，因此雞肉是一種非常適合小朋友食用的肉類。

營養豐富 搭配蔬菜更健康

雞肉的營養除了大家認知中的豐富蛋白質外，Joanne更介紹，雞肉含有豐富的微量營養素，例如鐵質、鋅、銅等礦物質；B1、B5、B6等豐富維他命B雜，同樣對於小朋友成長有重要作用。

此外，雞肉所含有的豐富蛋白質當中，包含一種名為色氨酸的氨基酸。「色氨酸有助製造血清素，有控制情緒的作用，能令人平靜、放鬆和開心，所以含有豐富色氨酸的雞肉常被稱為『開心食物』。」Joanne說。

要均衡飲食，雞肉就要搭配蔬菜來烹調，以補充人體日常所需的纖維和其他微量營養素。Joanne更分享：「不少大型研究也利用雞肉作指標，研究發現適當攝取雞肉配合豐富菜類的飲食模式，相對有助減低成人和兒童出現肥胖、患上心血管疾病、糖尿病的風險。」

▲ 雞肉常被稱為「開心食物」，含有豐富的色氨酸，同時亦有豐富人體微量營養素。

雞肉不含反式脂肪 首選無激素產品

一直以來也有人會擔心雞肉含有激素，經常進食雞肉會增加患上癌症和其他疾病的風險。大家在選購雞肉的時候可以留意產品包裝，標明「無添加激素」，就可以安心。

至於市面上有些食物加入防腐劑，Joanne指防腐劑主要目的是希望控制食物的含菌量和品質，將可食用日期延長。「食物當中會見到不同的防腐劑，有些天然，有些化學製造。大家選擇購買食物是可留意有些化學類別的防腐劑可能如為身體帶來不同程度的影響，輕則過敏，重則研究曾顯示可增加患上癌症風險。」因此在選購雞肉產品的時候，最好當然是選擇「無添加防腐劑」的產品。

此外，「雞的不同部位脂肪含量也不同，最瘦的雞胸肉只有1%脂肪含量；連皮的雞上腿肉，脂肪含量中上；最肥的雞翼，連皮大約17%脂肪含量。」Joanne也告訴大家，因為雞肉是相對少脂肪的肉類，即使是17%脂肪含量的雞翼，脂肪含量亦相較一些其他肉類較低，當然在烹調時如果能去除雞皮就可以更健康。

▲ 在選購雞肉加工食品的時候，選擇「無添加激素」和「無添加防腐劑」的產品相對更健康。

菠菜、蟲草花營養價值高 煮水餃簡單又飽肚

灣仔碼頭最近推出了一個新系列「多菜多益雞肉水餃」，含蛋白質，且無添加激素及防腐劑，餃子的餡料是將嫩滑的雞上腿肉搭配豐富的蔬菜，帶來爽嫩的口感。除了香菇木耳雞肉餃子外更推出兩款全新組合：蟲草花香菇雞肉餃子和菠菜木耳雞肉餃子。蟲草花含有豐富營養價值，有蛋白質、氨基酸，當中包含的穀氨酸是提供「鮮味」的天然調味劑，搭配香氣濃郁的香菇，鮮味滿分。Joanne亦補充，蟲草花膳食纖維含量亦都相當豐富，有助幫助腸道蠕動。

而菠菜和木耳含豐富鐵質，木耳的爽口也是令餃子味道加分的優點，菠菜木耳雞肉餃子也是Joanne心水選擇。「菠菜木耳雞肉餃可以讓小朋友進食更多深綠色蔬菜，因為菠菜是深綠色蔬菜，營養價值高，也含有豐富的膳食纖維。」

▲ 餃子饀料有肉有菜，相對健康。

餃子烹調過程簡單，Joanne就建議大家可以加入蔬菜，例如半碗份量的節瓜一起灼煮水餃。因為水餃經過調味，製作菜湯時也不需要額外加入調味料，就可以得到一碗有鮮味的水餃菜湯。在飯後可以再搭配一份水果，就是均衡的一餐。「以一餐需要攝取的營養來說，小孩子可以進食6粒水餃，已經等同於半碗飯和一兩肉的份量。大人則是12粒水餃，等同於一碗飯和二兩肉的份量。」



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