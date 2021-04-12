【5,000元消費券】田北辰倡分兩期發放每期派2,500元　全數在4個月內使用

▲ 田北辰建議，當局可分兩期發放5,000元電子消費券，每期派2,500元，各期的使用期限為2個月。（經濟日報資料圖片）

港府擬經八達通、支付寶香港（AlipayHK）、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK，向全港每名18歲或以上港人派5,000元電子消費券，市民最快暑假起登記領取。實政圓桌立法會議員田北辰建議，當局可分兩期發放，每期派2,500元，各期的使用期限為2個月，即全數要在4個月內用盡。

田北辰今日（12日）解釋，港府昨敲定的4個電子支付工具協助發放中，料八達通會屬最多人使用，會成最大收益公司，但其儲值上限為3,000元，市民不能一次過收取5,000元，因此認為分2期派發的做法較合適，市民每次收取2,500元後，仍可有500元「走盞」，繼續增值作消費券以外的用途，例如交通費等。

《財政預算案》今年2月宣布向全港18歲或以上市民派發5,000元電子消費券，擬分5期派，每月派1,000元，不能累積並須於當月使用，料720萬人受惠，涉公帑360億元。財政司司長陳茂波昨在網誌說，發放的期數、每期發放的金額及使用期限等，正詳細考慮過去一段時間市民提出的各種不同意見，會盡快敲定當中細節。

陳茂波稱，政府將設立一個電子中央登記系統，市民最快暑假起可申領，登記時只能「四揀一」，選用其中一款儲值支付工具收取及使用消費券，以八達通為例，市民登記時可沿用手頭上的八達通卡，毋須登記新卡或轉用個人八達通。

他續言，為防止冒認或盜用身份登記，中央登記系統不接納重複申請，每一張八達通或電子錢包只能登記一次，不可重複使用。市民如曾登記去年的「現金發放計劃」，部分基本個人資料將自動載入到申請表格頁面供核實。

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記者：陳曉瑩