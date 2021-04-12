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【台灣旅行】港府有否與台灣商討旅遊氣泡安排？　特首：時常與駐港總領事國家接觸商討

社會 18:24 2021/04/12

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林鄭月娥指，商經局局長與旅遊事務專員時常與本港有總領事的國家接觸，商討旅遊氣泡安排。（陳國峰攝）

本港疫情似有緩和之勢，行政長官林鄭月娥今日（12日）下午提出「疫苗氣泡」防疫新措施，包括港人出遊方面，完成接種疫苗（2劑加14天）的港人可參與旅遊氣泡，或享由外國政府提供免檢疫期到海外的便利。林鄭月娥強調，入境新加坡須疫苗接種是港府要求而非新加坡提出，「因我們要提供誘因（讓市民接種）。」

問及台灣疫情一直受控，港府會否與當地商討旅遊氣泡安排，她指，商經局局長與旅遊事務專員時常與本港有總領事的國家接觸，若兩地準備好就可以商討，故目前可以確定與新加坡已啟動接觸磋商。根據政府資料，直至去年12月1日，特區現有63間總領事館，56間名譽領事館及6間官方認許機構，當中並不包括台灣。

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記者：陳子謙

 

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