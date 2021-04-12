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【病毒檢測】港府考慮停非強檢人士免費檢測　稱鼓勵市民打疫苗取代定期檢測

社會 18:26 2021/04/12

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港府擬停非強檢人士免費檢測，稱鼓勵市民打疫苗取代定期檢測。

行政長官林鄭月娥今（12日）指，過去一直為各行各業提供免費檢測，但疫苗接種可替代病毒檢測，故港府會考慮停止向非強制檢測人士提供免費檢測，即免費派樽可能會停止，但如有大廈因出現確診個案而納入強檢，居民檢測費用則由港府承擔。

林鄭月娥解釋，是希望鼓勵市民以接種疫苗替代定期檢測，但仍維持自費檢測，她提到現時每日有約2至3千人自費作檢測。

有記者指，有病徵市民如不願自費檢測，會否擔心難以截斷傳播鏈；林鄭月娥指，疫苗與檢測作用不同，而疫苗比檢測更重要，真正能起保護是靠疫苗，如檢測根本無法提供最終抗疫的效能，而只是更有效作追蹤，則一定會繼續進行，如有強檢令的市民仍可免費檢測：

我睇唔到如有少少病，去檢測會令佢（患者）快點復原。

即睇疫苗接種中心地址：

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記者：鄧凱文

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