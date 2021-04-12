【愛美麗狂想曲】陳瀅有興趣做公司高層　蕭正楠取笑：想取代樂小姐？

▲ 陳瀅跟蕭正楠為《愛美麗狂想曲》宣傳。（東星圖片）

蕭正楠、陳瀅、李佳芯、朱智賢、何遠東等今日宣傳劇集《愛美麗狂想曲》，眾人並以睡衣造型出場。陳瀅穿上私伙睡衣，又抱著可愛熊公仔，十分搶鏡。

蕭正楠同場透露太太黃翠如早前撞車，現時背脊有時會痛，他為會翠如按摩，並自誇手勢好。

▲ 蕭正楠、陳瀅、李佳芯、朱智賢、何遠東等以睡衣出場。（東星圖片）

TVB行政總裁李寶安將退休，陳瀅被問可有興趣做高層，她笑說自小便想過做女強人，也曾幻過做經理人，覺得此工作很厲害。

蕭正楠取笑她道：「你想坐樂小姐（無綫高層樂易玲）個位。」令陳瀅急忙否認。