【愛美麗狂想曲】陳瀅有興趣做公司高層 蕭正楠取笑：想取代樂小姐？ 娛樂 18:20 2021/04/12 分享： 熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 ▲ 陳瀅跟蕭正楠為《愛美麗狂想曲》宣傳。（東星圖片） 蕭正楠、陳瀅、李佳芯、朱智賢、何遠東等今日宣傳劇集《愛美麗狂想曲》，眾人並以睡衣造型出場。陳瀅穿上私伙睡衣，又抱著可愛熊公仔，十分搶鏡。 蕭正楠同場透露太太黃翠如早前撞車，現時背脊有時會痛，他為會翠如按摩，並自誇手勢好。 ▲ 蕭正楠、陳瀅、李佳芯、朱智賢、何遠東等以睡衣出場。（東星圖片） TVB行政總裁李寶安將退休，陳瀅被問可有興趣做高層，她笑說自小便想過做女強人，也曾幻過做經理人，覺得此工作很厲害。 蕭正楠取笑她道：「你想坐樂小姐（無綫高層樂易玲）個位。」令陳瀅急忙否認。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【愛美麗狂想曲】陳瀅疫情下花6位數往返加拿大 Jeannie只為多陪婆婆：值得的 18:35 2021/04/06 【愛美麗狂想曲】陳瀅疫情下花6位數往返加拿大 Jeannie只為多陪婆婆：值得的 【愛美麗狂想曲】姚嘉妮演陳豪前妻驚豔登場 兩孩之母不靠節食做靚媽【有片】 12:13 2021/03/31 【愛美麗狂想曲】姚嘉妮演陳豪前妻驚豔登場 兩孩之母不靠節食做靚媽【有片】 【愛美麗狂想曲】隔空與愛妻陳茵媺慶生 陳豪靠包容溝通維繫甜蜜婚姻 17:00 2021/04/02 【愛美麗狂想曲】隔空與愛妻陳茵媺慶生 陳豪靠包容溝通維繫甜蜜婚姻 愛美麗狂想曲 李佳芯 陳瀅 朱智賢 何廣沛 蕭正楠 何遠東 演員 TVB