瑪嘉烈醫院隔離病房抽氣扇一度失靈　院方評估致染疫風險非常低

▲ 瑪嘉烈醫院隔離病房抽氣扇一度失靈。（資料圖片）

瑪嘉烈醫院今日（12日）公布，醫院傳染病中心9樓隔離病房，今早負壓系統的抽氣扇失靈，系統一度暫停運作約十分鐘。初步調查稱，機電組件故障引致抽氣扇失靈，期間有4名新冠肺炎確診病人在隔離病房留醫，院方評估事件構成感染風險的機會非常低。

事發於今早9時15分，醫院傳染病中心9樓隔離病房，因機電組件故障引致抽氣扇失靈，導致部分病室的負壓系統暫停，系統隨即自動啟動後備抽氣扇，經機電工程署人員檢查後，有關負壓系統於上午9時25分恢復正常運作。

當時隔離病房共有4名新冠肺炎病人於受影響的隔離病房留醫，沒有人進出受影響隔離病房內的病室，病室內亦無進行任何高風險醫療程序，病室外工作的醫護人員均有穿戴合適的個人防護裝備。根據院方評估，事件構成感染風險的機會非常低。

醫院非常關注事件，已透過早期事故通報系統通報醫院管理局總辦事處。醫院並已要求機電署就事件展開調查，避免同類事件再次發生。

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責任編輯：吳卓峰