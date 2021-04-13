【文武雙全】黃伊汶陳國坤獨仔贏劍撃冠軍　遺傳小龍運動天賦：爸爸為你驕傲

▲ 黃伊汶跟陳國坤育有一子陳真，愛兒近日贏得劍撃比賽冠軍。

近年已淡出娛圈的黃伊汶，專心經營鐘錶生意及湊仔，她與陳國坤育有一子陳真，現年5歲。陳真遺傳爸爸的運動天賦，從小學功夫，跟爸爸一起操體能，近日更贏得劍撃冠軍，年紀小小已是體壇新星。

▲ 幸福的一家三口。（IG圖片）

黃伊汶小龍悉心栽培獨仔

黃伊汶與陳國坤（小龍）在2014年結婚，在2016年3月誕下兒子陳真，兩公婆悉心栽培獨仔。由於爸爸是動作演員，活潑好動的兒子耳濡目染之下都愛玩不同的運動。黃伊汶經常在網上分享兒子的日常，媽媽樂見兒子早起兼熱愛學習，陳真在2歲半已到截拳道體育館學功夫。

動作演員兒子的命運，兩歲半就要學功夫，有姿勢無實際。老竇要你Man啲，係你話要學功夫㗎，冇逼你㗎。

▲ 爸爸肉緊地望實囝囝比賽。（微博圖片）

父子家中練習劍撃

陳真的運動細胞很高，兩父子經常一齊做運動，陳國坤在家中會跟兒子練習劍撃。近日，爸爸開心分享兒子參加了劍撃比賽，他到場打氣見證兒子奪獎，陳國坤表示︰

兒子獲得劍撃比賽冠軍，一有空我就會陪他「切磋切磋」。小傢伙，你看！練習是從來沒白費的，爸爸為你驕傲。

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培育閱讀多元興趣

其實陳真文武兼備，黃伊汶在大宅為愛兒設置迷你圖書館，又會一起畫畫、種植、彈鋼琴等。黃伊汶曾分享如何培育兒子閱讀興趣：

培養小孩喜愛閱讀，每日設定5至10分鐘，大人小孩各有各睇書，時間慢慢遞增，久而久之小孩就會培養到，每天喜愛閱讀或必須要拿着本書的習慣。

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據悉，陳真曾入讀Garden House華德福幼稚園，此校的理念是認為小朋友遲早識讀書、寫字，培養好奇心令他們有興趣學習更重要。

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責任編輯：王明芳