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【虐殺女童】陪審團商議7小時未達成裁決　押後明早續商議

社會 20:37 2021/04/12

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5歲女童虐殺案，陪審團明早續退庭商議。經濟日報資料圖片

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死，案件經過約25天審訊，由3男4女組成的7人陪審團自今(12日)早11時20分起退庭商議約7小時後，至晚上8時半仍未完成商議，法官遂安排陪審團先行休息，明(13日)早繼續商議。

法官今繼續引導陪審團時指，若然陪審團確認兩被告在作出引致Z死亡的行為時，有意圖對Z造成身體嚴重傷害，即應裁定兩人謀殺罪成，否則則需考慮兩人的誤殺罪名是否成立。但若然陪審團連Z的死亡是否由兩被告造成都無法肯定的話，則應裁定兩被告謀殺及誤殺罪名均不成立。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝

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