【後悔莫及】5歲女童死後繼外婆非常傷心　稱寧願一早報警「讓他們受教訓」

▲ 5歲女童處殺案於高等法院審結。

5歲女童被虐殺案，被裁定兩項虐兒罪名成立的繼外婆，因女兒帶同丈夫和小朋友遷入案發單位，令她被捲入虐兒指控中。據了解，繼外婆事發後亦感到很傷心，更寧願一早報警，「等佢兩個坐幾個月受教訓」。

5歲女童被虐殺案，陪審團裁定父親繼母謀殺罪成，繼外婆2項虐兒罪成，詳情即看：【下一頁】

年屆六旬的繼外婆本來獨居於案發單位，據了解，繼外婆得悉女兒與家姑相處欠佳，而且暫未能另覓居所，故容許女兒帶同女婿等一家五口擠進這約300呎的小單位。

據悉，繼外婆本來預計女兒一家只是暫住，因為女兒一家早已申請輪候公屋。後來兩夫婦亦於事發後不久，才收到房署來信通知獲編配公屋單位，偏偏一家五口未及搬離，悲劇便發生。

據繼外婆一方於審訊期間的說法，案發期間她曾多次出面阻止兩夫婦虐打小朋友，據了解，繼外婆得悉孫女死訊後亦感到非常傷心，根據庭上證供，她亦確實曾多次提醒女兒「打得咁傷唔得㗎」，惟女兒與女婿教導子女，她亦不便插手，眼見兩兄妹的傷勢日漸嚴重，

佢寧願一早報警，等佢兩個坐幾個月受教訓。

對於被捲入案件之中，繼外婆雖然感到無辜，但仍不改疼錫女兒的心。據了解，雖然自己亦身為案中被告，但繼外婆仍每天風雨不改前往收押所探望女兒，母女關係依舊親密。從庭上可見，於犯人欄內並肩而坐的兩母女雖不能對話，但仍不時眉來眼去。

據了解，繼外婆親人不多，她於女兒18歲當年跟前夫離婚，而年邁母親亦於案發期間因病去世，現時唯一的女兒亦裁定謀殺罪成，繼外婆有意將親生孫女Y從寄養家庭接回來一起生活，惟需待先待社署評估兩人是否適合一同生活。

港府推3階段「疫苗氣泡」放寬防疫措施，員工食客均接種2劑疫苗最多12人1枱，詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝