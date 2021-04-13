【檢討機制】社署檢討虐兒通報機制　幼稚園等學前機構增設社工

▲ 5歲女童虐殺案發生後，社署事後檢討虐兒通報機制。經濟日報資料圖片

本案涉及兩名在學小童遭家長虐待，校方的處理手法一度惹爭議。社署於本案發生後與警方等相關部門檢討處理懷疑虐兒案件的程序，加強通報，並於幼稚園等學前機構增設社工服務。

審訊期間有不少證據指出，涉案小兄長X就讀的小學，及女童Z就讀的幼稚園，均有校內老師或社工早早發現兩兄妹身上出現傷勢，校方更曾就此與涉案父親及繼母會面，並提醒兩人勿再體罰子女，但校方的處理手法最終仍未能阻止悲劇發生，因而引起關注。

事實上，社會福利署於本案發生後，曾聯同警方等相關政府部門或機構，就處理懷疑虐兒個案作出檢討，並修訂了《保護兒童免受虐待——多專業合作程序指引》，有關指引已於2020年4月1日起正式實施。

社署發言人解釋，有關指引增加了「通報」一詞，並清晰界定諮詢、通報及轉介的處理，以區別不同程度的跟進及由相關人員介入，以便及早識別有虐兒危機的家庭以提供協助。

另一方面，為加強對學校的支援和及早提供協助，社署於2019年2月亦開始推出為期3年的「在學前單位提供社工服務先導計劃」，即分階段為全港資助幼兒中心及幼稚園等提供社工服務。而於2018/19學年起，社署亦於公營小學落實「一校一社工」政策，其後並於中學增加社工人手。

據警方相關調查人員形容，有關檢討確實有助釐清各方角色，新措施經落實後，各方合作較之前緊密，而校方警覺亦相應提高，即使遇到有學生出現輕微傷勢，亦會立即通知社署，而社署亦會隨即將涉事學童送院，交由醫生評估學童身上的傷勢是否因受虐而造成，「依家輕輕打一下都會通知警方」，因此警方接報的懷疑虐兒個案數量增加，但當中不少個案均毋須交由法庭處理。

根據警方於過去3年處理的侵害兒童罪行案件統計數字顯示，案件數量由2018年的893宗，逐年稍降至2020年的769宗。

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記者：楊詠渝