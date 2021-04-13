【兄妹去向】5歲女童小兄長心理狀況良好現隨祖母生活　繼母親女居寄養家庭

▲ 據了解現年11歲的小兄長目前跟隨祖母生活，而且已毋須再接受心理輔導。

曾目睹親生妹妹遭父母虐待致死，倖存的小兄長的福祉備受關注。據了解，現年11歲的小兄長目前跟隨祖母生活，而且已毋須再接受心理輔導；繼母的親生女兒現時則居住寄養家庭，由社署安排心理醫生觀察。



事件於2018年曝光後，令人婉惜的除了是案中女童Z不幸離世外，當時年僅8歲、於一夜間失去所有同住親人的小兄長X亦令人關注。

據了解，小兄長於事發後由親祖母接離醫院，自此隨祖母生活，社署亦一直有跟進兩嫲孫的狀況。據悉，兩人心理狀況理想，小兄長於2019年中接受最後一次心理輔導後，經評估已毋須繼續接受輔導。



另外，祖母早前到庭擔任控方證人時，要求法庭以屏風阻隔她與坐在犯人欄內的兒子視線接觸。而據了解，祖母於事發後情緒崩潰，亦極不願意出庭指證兒子，但她認為自己亦應道出事實，而且亦會感自責，認為若然當初有堅持讓一對孫兒留下，悲劇便不會發生。



據悉，祖母於兒子還押3年期間，從未前往探望兒子，只有其中一名弟弟曾探望兄長，但兄弟二人於會面過程中卻只有淚眼相對。



而繼母的親生女兒Y在事發後，因母親和外婆均被捕，而生父亦不知所蹤，因此社署在繼母同意下，將Y交由寄養家庭照顧。據了解，Y現時心理狀況穩定，社署亦有安排心理醫生繼續跟進。

臨床心理學家鄒凱詩指出，小兄長作為虐兒事件中的生還者兼目擊者，目睹胞妹受虐致死的過程，而且要出庭指證父親及繼母，會出現內疚、自責和後悔的情緒，長大後或會形成心理黑暗面，包括會夢見虐兒畫面或經常疑神疑鬼，亦可能出現抑鬱情況。鄒解釋，小兄長現時心理狀況穩定，可能是出於受到很多人的關愛，但日後心理問題或再次浮現，例如隨著成長而需面對經濟等壓力時，心理狀況有機會再惡化。

至於Y的心理狀況，鄒則指出她在欠缺母親陪伴下成長，或會感到欠缺安全感和自信，而且當她日漸長大，慢慢意識到原來即使X和Z頑皮亦不應受到虐待時，她或會湧現強烈內疚感，又或是她在成長期間會更循規蹈矩，以免遭受跟X和Z同樣的對待，以致對人過於服從，失去自我。

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記者：楊詠渝