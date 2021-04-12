【電動車普及化】黃錦星指屋苑充電易資助計劃申請反應熱烈超乎預料　5個月收近300份申請涉逾7.4萬停車位

▲ 環境局局長黃錦星表示，政府去年推出的「EV屋苑充電易資助計劃」反應非常熱烈，申請數字已超標。(經濟日報資料圖片)

為實現2050年本港達致碳中和，政府早前推出首份《香港電動車普及化路線圖》，措施包括大幅增加充電設施，預計在2025年，全港充電設施會增至15.5萬個，並會在同年開始在政府停車場徵收充電費。環諮會於今（12日）開會討論，環境局局長黃錦星表示，政府去年推出的「EV屋苑充電易資助計劃」反應非常熱烈，申請數字超乎預料。環保署表示，正在全港物色包括天橋底等合適地點設立快速充電站，務求增加充電設施數目。

環境局局長黃錦星表示，政府去年推出的20億元「EV屋苑充電易資助計劃」，資助私人住宅樓宇停車場安裝電動車充電設施，上限6萬個車位，坊間對於計劃反應十分熱烈，計劃僅推出5個月，現時已收到接近300份申請，涉及逾7.4萬個停車位，意味已超標。黃錦星透露原本預料3年內資助4萬車位，數字超乎自己所預料，不過未有透露會否增加資助。

環保署副署長馮浩然則表示，署方去年開始與生產力促進局在全港物色合適地點設立快速充電站，暫時已視察超過100個選址。他舉例指天橋底等位置現時或沒有特別用途，設立充電設施的阻力較少，會研究如何規劃這類充電站。

另外，港府最近推行一項新措施，要求除因運作需要等原因，而未能轉用電動車的車輛外，所有新購及到期更換的中小型政府私家車，必需以使用電動車為標準；至於其他種類的車輛，當局亦會優先使用電動車或較環保的車輛。環諮會主席黃遠輝會後表示，政府作為最大車隊，理應帶頭轉用電動車。他又稱，政府應該有既定換車政策，相信官員會合理使用公帑，有需要時才換車。

電動商用車方面，當局早前提到會推出專項試驗計劃，涵蓋單層和雙層巴士、公共小巴、的士、貨車，以及其他車輛如運送外賣的電單車。黃遠輝指，推廣使用電動商用車較為複雜且具挑戰性，他解釋由於本港人口密集，公共交通工具行駛頻繁，「一日行300至400公里，最少都行7、8轉來來回回，所以續航力好緊要，亦都好大困難」，他指以前電池的續航力較弱，「可能以前充電要一小時先行到，現在充10分鐘已可行到200公里」，相信未來或會有更多技術上的突破。

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記者：洪芷晴