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粉嶺第48區擬建公屋提供4,000單位　何家園村民指政府突襲收地斥事前欠諮詢

社會 20:27 2021/04/12

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何家園村村民批評政府事前未有諮詢。(陳靜儀攝)

政府於2017年將原劃為工業用途的粉嶺第48區改劃發展公營房屋，預計落成後提供建造約4,000個單位，北區區議會去年5月在房屋及工程委員會會議上通過動議，要求政府重新檢討項目之交通配套，社區設施，教育設施，並重啟諮詢。惟本月初當局派員到涉事地段何家園村進行土地凍結登記程序，村民對此表示強烈反對，斥政府未有聽取民意，促請政府重新規劃項目，保留何家園村。

粉嶺48區位於大窩西支路鄰近粉嶺公路，當局計劃興建公屋及一所提供612個學位的小學，發展成容納1萬人的小社區。協助村民的北區區議員羅庭德表示，項目在交通及社區配套上，不足以應付龐大人口發展。他指土木工程拓展署曾計算大窩西支路的新增車流，但未有涵蓋鄰近新項目的新增人口，如暉明邨新增952住戶、馬會道房協新房屋項目等，以及香園圍新口岸對粉嶺公路的影響，擔心日後會交通擠塞。

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而政府打算在上址興建小學，羅亦質疑未有配合中學及其他社區配套配合，又指若日後未有足夠適齡學童，該位處偏遠的小學又可能變成「廢校」，認為項目不完善，而48區本身就受制於發展面積不足的困局。

而在本月1日運輸及房屋局就項目的工地平整和基礎建設工程刊憲公眾諮詢，同日地政總署派員入村進行土地凍結登記程序，何家園村村民則聲稱去年始得悉用地被劃作發展公屋，質疑政府未有諮詢下收地。村民周先生批評，當局早前曾承諾重新考慮居民建議，但又突如其來進行凍結土地程序，甚至擅自在屋外畫上記號，認為未有尊重村民，「一邊話諮詢，一邊夾硬嚟逼遷我哋居民」，又指部門突襲上門貼告示，對年老村民造成不必要的困擾。

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記者:蘇文軒

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