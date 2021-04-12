5千元消費券如何發放？　消息指不會分5次派料中間落墨

財政預算案推出５千元電子消費券，政府昨日宣佈措施將透過四種支付工具發放。消息人士表示，財政司司長陳茂波聽取各方意見後，已決定不會分5期派發消費券。至於是一次過派發或另有計劃？據了解執行細節，包括發放期數、每期發放金額、及使用期限等仍在微調。



本港的5,000元電子消費券，原計劃分5期發放，每月派1,000元，但輿論不大支持此做法，認為分5期比較麻煩。陳茂波早於2月27日已露口風指，消費券的執行細節存在微調空間，例如5,000元是否須分5期發放等，要平衡多方意見。

事實上，陳茂波早有意作微調，不會分5期派發，但又不會一次過派5,000元，以免被指只益大商戶，預料會中間落墨。

至於4家儲值支付工具營辦商，包括八達通（Octopus）、支付寶（Alipay Hong Kong）、拍住賞（Tap & Go），及WeChat Pay Hong Kong。消息認為，當中的考量昆包括覆蓋商戶、經驗、普及度等，且對於不同需要人士來說，這4家營辦商是各有好處。

雖然八達通是最方便，對長者亦簡單易用，但卻有3,000元儲值額上限的缺點，而政府也不能一次過入足3千元到八達通卡，因為要預一些水位，否則會「阻人搭車」。