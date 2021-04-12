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【食物中毒】一名28歲男子於梨泰園韓國餐廳進食河豚火鍋後現暈眩心悸　現情況穩定毋須留醫

社會 20:56 2021/04/12

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一名28歲男子，於4月11日晚上於尖沙咀柯士甸路14-18C號僑豐大厦地下18A號舖「梨泰園韓國餐廳」進食河豚火鍋，約1.5小時後出現暈眩和心悸。(資料圖片)

衞生署衞生防護中心今日（12日）正調查一宗懷疑與進食河豚有關的中毒個案，並提醒市民切勿進食河豚。

個案涉及一名28歲男子，於4月11日晚上於尖沙咀柯士甸路14-18C號僑豐大厦地下18A號舖「梨泰園韓國餐廳」進食河豚火鍋，約1.5小時後出現暈眩和心悸，今日前往伊利沙伯醫院急症室求醫，病人現時情況穩定，毋須留醫。

衞生防護中心發言人表示，署方已通知食物環境衞生署有關事件，並正繼續調查。進食河豚是河豚毒素引致食物中毒的主要原因。河豚毒素是種毒性強烈的神經毒素，可影響中樞神經系統。
　　 
發言人補充，河豚毒素主要集中於河豚的肝臟、生殖腺及皮膚等器官。河豚毒素是一種耐熱毒素，不會在烹煮、風乾或冷藏過程中被分解。河豚毒素中毒可影響呼吸及血液循環系統，嚴重可能會致命。現時並沒有已知的解毒劑或抗毒素可分解河豚毒素。衞生防護中心建議市民應避免購買及自行宰洗河豚或不知名魚類作膳食用途，以預防河豚毒素引致的食物中毒。

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責任編輯：洪芷晴

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