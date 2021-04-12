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【啤酒配薯片】少爺啤 × 珍珍推青花椒味啤酒薯片　4月15日起OK便利店有售【內附價錢】

社會 21:16 2021/04/12

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

少爺啤 × 珍珍推青花椒味啤酒薯片。（品牌提供圖片）

不少人都邊吃薯片邊飲啤酒，本地手工啤酒品牌「少爺啤」及零食品牌「珍珍」合作，推出青花椒味薯片以及啤酒「麻麻地」， 本周四（15日）起在全港指定OK便利店發售，建議零售價分別為每罐21.9元及每包8元，組合優惠價為25.9元。

點擊圖片即睇全新青花椒味啤酒薯片組合：

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兩個品牌介紹指，「麻麻地」青花椒啤酒（330毫升）是款清爽的拉格啤酒，添上川菜常用的新鮮青花椒，以及柑橘和草本風味，具麻勁口感外。而限定版青花椒味薯片（60克），聞起來帶微辣花椒香，及檸檬花香，口感

少爺 × 珍珍「麻麻地」青花椒味啤酒及青花椒味薯片銷售詳情：

  • 零售點：OK便利店獨家發售
  • 發售日期︰2021年4月15日起
  • 建議零售價：每罐21.9元及每包8元；組合優惠價為25.9元

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

記者：陳曉瑩

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