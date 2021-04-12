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【中一派位】9月升中學童料減至5.3萬　平均5.3人爭1英中學額　九龍城英中學額冠絕全港

社會 21:35 2021/04/12

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新學年全港英中提供約1萬統一派位學額，平均5.3人爭1學額。（資料圖片）

升中統一派位選校程序展開，教育局最新估算預計參加中一派位的適齡小六生人數約5.3萬人，比去年同期減3.4%，按今日（12日）出爐的《中學一覽表》統計，新學年全港英文中學提供約10,016個統一派位學額，按年減1.1%，平均5.3人爭1個英中學額，競爭仍然激烈，「零英中」的離島區競平均逾30人爭1個學額，英中林立的灣仔區學額競爭最小，平均約2人爭1學額。

有中學校長形容當局估算數字反映有相當多適齡學童因移民而退學，或轉往直資國際學校，籲家長在「大抽獎」選校可更進取。

新學年適齡升中學童人口原本持續呈升勢，但教育局昨日表示，據2月估算，預計有約53,050名小六生參加本年度中一派位，較去年11月估計的53,250人，進一步減少200人；亦較去年同期估計上年度參加派位的54,900人，減少約1,850人，跌幅3.7%；但與2019年度估計的53,500人相若。局方指，最終實際參加派位人數會因遲來的申請等原因而有所不同。

TOPick記者按教育局今日公布的《中學一覽表》統計，新學年全港18區初中全開英文班的中學，共提供約10,016個學額，平均5.3人爭1個英中學額，與去年相若。

按照各區適齡學童人口，即教育局提供本學年就讀官津及直資學校的小六生人數，未計就讀私校的學生人數，最「爭崩頭」的是「零英中」的離島區，區內992名適齡學童爭27個由他區借調的英中學額，平均37人爭1學額；其次是平均約9人爭1學額的南區。

多個名校網競爭較小，名校林立的九龍城區英中學額數目冠絕全港，共提共1,197個英中學額，其中159個英中學額由他區借調，整體平均3人爭1學額，且當中不少傳統名校保留大量統一派位學額予直屬或聯繫小學，其中瑪利諾修院學校（中學部）及喇沙書院，分別只餘11個及17個非保留學額，佔統一派位學額約1成。至於全港競爭最小的灣仔區，平均2人爭1學額，中西區情況亦相若。

灣仔區校長聯會主席戴德正表示，升中學童人口原本仍會持續上升2至3年，但當局估算學生人數回落，料與移民潮及隨之而來的「音樂椅」效應有關，部分留在本地升學的學生家長或轉投直資國際學校，部分因疫情暫時擱置移民計劃的家長亦會傾向報讀國際學校，為將來海外升學舖路，預計明年升中人口將會大減，籲教育局盡早部署。

以其任教的聖公會鄧肇堅中學位處的灣仔區為例，他建議家長選校可以更進取，如較肯定子女屬於第1派位組別（Band A），在乙部選填本區中學首3志願可全填Band 1中學，「以往頭2個（Band 1）就好，第3個就要穩陣」，但提醒家長應按子女估計所屬派位組別及實際英中學額數目部署。

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記者：馮琪雅

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