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【強制檢測】西營盤均益大廈第三期再納強制檢測公告　屯門譚伯羽中學及2間幼稚園亦上榜

社會 22:19 2021/04/12

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西營盤均益大廈第三期再納強制檢測公告。(經濟日報資料圖片)

本港新冠肺炎疫情持續，今日(12日)新增13宗確診個案，11宗輸入個案，餘下2宗本地個案。政府晚上公布，有一幢住宅大廈及3間學校被納入強制檢測公告，包括西營盤德輔道西 271-285 號均益大廈第三期B座、屯門友愛邨友愛路 9 號順德聯誼總會譚伯羽中學、沙田新翠邨新傑樓地下 5-16 號鄰舍輔導會新翠育嬰園，及屯門友愛邨第 6 座愛禮樓地下保良局友愛幼稚園暨幼兒園。

當局表示，西營盤德輔道西271-285號均益大廈第三期B座曾於2021年3月31日被納入強制檢測公告。鑑於病毒潛伏期有機會較長，因此有關人士須進行第二次檢測。

另外，屯門友愛邨順德聯誼總會譚伯羽中學一名14歲男學生確診，他沒有病徵住屯門友愛邨愛暉樓3座，為昨天（11日）公布的2宗同居於愛暉樓的71歲男子和63歲女子的家人。連同最新確診個案，屯門友愛邨愛暉樓現時合共有7人確診。該男生報稱曾到過屯門栢麗廣場。

任何在3月30日至4月12日期間曾身處上述地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於4月14日或之前接受檢測。已在4月10日至4月12日檢測者則毋須再檢測。

政府明日（13日）會在西營盤均益大廈第三期/屯門順德聯誼總會譚伯羽中學增設流動採樣站，服務對象為所有市民（包括須接受強制檢測人士）。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

 


 
　
 

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