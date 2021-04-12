童軍總會前高層榮休疑辦百人宴涉嫌違反防疫規例　民政署及食環署介入調查

▲ 香港童軍總會一名前高層疑在尖沙嘴童軍中心一家酒樓舉行榮休晚宴，筵開34席招待逾百人，遠遠超出規定的20人上限。(經濟日報資料圖片)

香港童軍總會一名前高層疑在尖沙嘴童軍中心一家酒樓舉行榮休晚宴，筵開34席招待逾百人，遠遠超出規定的20人上限。民政事務總署轄下牌照處今日（12日）根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），聯同食環署到位於九龍佐敦柯士甸道8號的香港童軍總會中心就上址內有人涉嫌違反防疫規例展開調查。



民政事務總署表示，根據日前傳媒報道，該中心內會址負責人於2021年4月10日，涉嫌違反食衞局局長按第599F章就會址發出的相關規定及指示，容許會址內的餐飲處所內，舉辦一個宴會活動時，人數超過20人。此外，有顧客於同日在香港童軍總會中心內舉辦百人晚宴，涉嫌違反限聚令。



日前有童軍透露，涉事童軍前高層行將榮休，上周六晚（10日）於童軍中心一家酒樓設宴，筵開34席宴請逾百人，宴內劃分成5個區域；酒樓前台放有紙張寫明為榮休晚宴，但有酒樓職員否認舉行晚宴，指稱場內全部為「散座」，訂位簿上則寫有多人訂席的記錄，每名人客訂5圍枱及每枱4人。



民政事務總署發言人呼籲曾於4月10日參與上址宴會活動的人士或其他知情人士主動聯絡牌照處，協助調查。牌照處會因應調查進展，對參與上址宴會活動的人士考慮進一步法律行動，包括通緝及／或作出檢控。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴