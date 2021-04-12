【新冠肺炎】梁子超指接種疫苗後仍有較高機會帶毒　准部分地區抵港取代檢疫是「高度危險的安排」

▲ 呼吸系統專科醫生梁子超。(經濟日報資料圖片)

行政長官林鄭月娥今（12日）指，過去一直為各行各業提供免費檢測，但疫苗接種可替代病毒檢測，故港府會考慮停止向非強制檢測人士提供免費檢測。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，重啟內部經濟之時，內部防控隨多人外出聚會定會減弱，外防輸入一定做到滴水不漏，如准部分地區抵港取代檢疫是高度危險的安排；直言接種疫苗後仍有較高機會帶毒，加上中風險地區多受變種病毒威脅，抵港人士帶毒未有症狀，又或於機場口岸與內地或其他抵港人士混雜播毒，加上縮短檢疫期，將令變種病毒機會流入社區。

他直言，本港以5個月時間才緩和第四波，一旦再爆發疫情，屆時或需重新被其他地區封鎖，貨運亦受限制，將對經濟民生打擊大。他稱，於符合三個條件下才可縮短檢疫安排，包括當地疫情較本港好，對變種病毒有良好監控，同時亦做好到港交通及檢疫安排，否則一旦疫情失守，代價將沉重。

對於食肆可劃出特定範圍予已接種人士，並放寬範圍內的同枱人數限制，梁子超稱，16歲以下未能接種疫苗的人士一樣有傳播風險，即使已接種疫苗，人多聚集仍存可觀感染風險，而劃出打針及不打針區，只要有人帶毒進內，員工亦會兩區工作，同樣仍有播毒風險，形容是「好多內在漏洞」。

他續指，接種疫苗者仍可將病毒帶返家庭或工作處所，認為市民整個家庭及社交圈子都接種疫苗，而非以食肆場所做標準，才可真正做到疫苗氣泡，即使於食肆場所受感染，亦難帶返家庭或工作處所。

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記者：陳正怡