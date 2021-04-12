  • 24°C
香港時間 : 2021412日 (週一) 23:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【收緊查冊】財庫局：如有公司董事部分身份識別碼和中英文相同　會研究提供更多可辨認資料

政治 22:57 2021/04/12

分享：

熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

許正宇。（資料圖片）

財經事務及庫務局表示，會研究在不公開公司董事的完整個人身分識別號碼，以保障個人私隱的原則下，在出現個別董事的部分身分識別號碼和中英文全名相同的極少數情況時，提供更多能讓查冊者辨認有關董事的資料。

立法會財經事務委員會上周討論收緊公司查冊事宜，財經事務及庫務局局長許正宇在會上引述數據稱，公司註冊處在58.8萬名董事中，只有8對姓名及身份證頭三個字相同的董事，無法辨認的機率低。獨立股評人David Webb在網頁發文反駁許正宇說法，質疑政府有誤導立法會之嫌。

財經事務及庫務局發言人回應指，相關說法毫無根據。指部分媒體今天引述網上報道的公司登記冊查冊資料，所採用的部分身份證號碼的比對方法，與新查冊安排下將採納的英文字母及首3個數字的格式不同，即6個數字內任何3個數字，而非首3個數字，所以結果並不可直接比較。

財庫局又指，部分引述的相同人士搜尋結果，為已解散、並非仍在公司登記冊上註冊的公司資料。公司註冊處上述統計的結果，能有效說明在新查冊安排下查冊服務的可靠度。

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君

 

相關文章

許正宇稱收緊查冊 平衡私隱知情權
01:00 2021/04/10
許正宇稱收緊查冊 平衡私隱知情權
David　Webb質疑許正宇在收緊查冊事宜上誤導立法會
今日 17:00
David　Webb質疑許正宇在收緊查冊事宜上誤導立法會
【收緊查冊】David Webb實測反駁許正宇稱查冊混淆機會細　諷與反蒙面法背道而馳
今日 17:51
【收緊查冊】David Webb實測反駁許正宇稱查冊混淆機會細　諷與反蒙面法背道而馳
社會民生 財經事務及庫務局 許正宇

最高瀏覽

【生命鬥士】癱瘓歌手吳少芳離世終年54歲　fb專頁：Jodi已經回到天家
今日 09:55
【生命鬥士】癱瘓歌手吳少芳離世終年54歲　fb專頁：Jodi已經回到天家
【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
17:34 2021/04/11
【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
【兩台大戰】曾志偉邀姜濤上TVB被拒　專心做好節目質素：換回觀眾對無綫信心
18:24 2021/04/11
【兩台大戰】曾志偉邀姜濤上TVB被拒　專心做好節目質素：換回觀眾對無綫信心