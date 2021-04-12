【收緊查冊】財庫局：如有公司董事部分身份識別碼和中英文相同　會研究提供更多可辨認資料

▲ 許正宇。（資料圖片）

財經事務及庫務局表示，會研究在不公開公司董事的完整個人身分識別號碼，以保障個人私隱的原則下，在出現個別董事的部分身分識別號碼和中英文全名相同的極少數情況時，提供更多能讓查冊者辨認有關董事的資料。

立法會財經事務委員會上周討論收緊公司查冊事宜，財經事務及庫務局局長許正宇在會上引述數據稱，公司註冊處在58.8萬名董事中，只有8對姓名及身份證頭三個字相同的董事，無法辨認的機率低。獨立股評人David Webb在網頁發文反駁許正宇說法，質疑政府有誤導立法會之嫌。

財經事務及庫務局發言人回應指，相關說法毫無根據。指部分媒體今天引述網上報道的公司登記冊查冊資料，所採用的部分身份證號碼的比對方法，與新查冊安排下將採納的英文字母及首3個數字的格式不同，即6個數字內任何3個數字，而非首3個數字，所以結果並不可直接比較。

財庫局又指，部分引述的相同人士搜尋結果，為已解散、並非仍在公司登記冊上註冊的公司資料。公司註冊處上述統計的結果，能有效說明在新查冊安排下查冊服務的可靠度。

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責任編輯：林曉君