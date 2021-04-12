【疫苗接種】3人打復必泰後感麻痺須留院觀察　逾59萬人已打首劑疫苗另逾28萬人已打次針

▲ 3人打復必泰後均感麻痺須留院觀察，逾59萬人已打首劑另逾28萬人已打次針（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃已開展近個半月，港府今（12日）公布，當中約597,400名市民已接種第一劑疫苗，包括約351,800名接種科興疫苗，約245,600名接種復必泰疫苗；另約280,500名市民已接種第二劑疫苗，包括約156,100名接種科興疫苗，約124,400名接種復必泰疫苗。

此外，昨日（11日）再有10宗打針後即場送院個案，其中6人已經出院，1人不遵從醫生勸告自行出院，3人須留院觀察，包括57歲婦打次針復必泰後左邊身體感到麻痺及高血壓、 63歲男子打首針復必泰後左手乏力及感到麻痺，及30歲男子打首針復必泰後左手感到麻痺，個案詳情如下：

港府指，今日約有43,000名市民接種了疫苗和約16,800名市民在網上預約接種疫苗，詳細的數字如下：

約有3100名市民 接種第一劑科興疫苗 ，當中約1400人在八間社區疫苗接種中心接種，約1700人是在參與計劃的私家醫生和診所接種

，當中約1400人在八間社區疫苗接種中心接種，約1700人是在參與計劃的私家醫生和診所接種 約有9500名市民 接種第二劑科興疫苗 ，當中約6500人在社區疫苗接種中心接種，約3 000人是在私家醫生和診所接種

，當中約6500人在社區疫苗接種中心接種，約3 000人是在私家醫生和診所接種 約有15,300名市民於21間社區疫苗接種中心 接種第一劑復必泰疫苗 ， 接種第二劑復必泰 疫苗的市民約有15,100名

， 疫苗的市民約有15,100名 八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為97%；21間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%

約3300名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約13500名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

另外，作為背景資料，截至今日零時零分，過去24小時共有45宗中風或心肌梗塞個案，需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房。

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記者：鄧凱文