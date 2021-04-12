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【疫苗接種】3人打復必泰後感麻痺須留院觀察　逾59萬人已打首劑疫苗另逾28萬人已打次針

社會 22:58 2021/04/12

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3人打復必泰後均感麻痺須留院觀察，逾59萬人已打首劑另逾28萬人已打次針（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃已開展近個半月，港府今（12日）公布，當中約597,400名市民已接種第一劑疫苗，包括約351,800名接種科興疫苗，約245,600名接種復必泰疫苗；另約280,500名市民已接種第二劑疫苗，包括約156,100名接種科興疫苗，約124,400名接種復必泰疫苗。

此外，昨日（11日）再有10宗打針後即場送院個案，其中6人已經出院，1人不遵從醫生勸告自行出院，3人須留院觀察，包括57歲婦打次針復必泰後左邊身體感到麻痺及高血壓、 63歲男子打首針復必泰後左手乏力及感到麻痺，及30歲男子打首針復必泰後左手感到麻痺，個案詳情如下：

港府指，今日約有43,000名市民接種了疫苗和約16,800名市民在網上預約接種疫苗，詳細的數字如下：

  • 約有3100名市民接種第一劑科興疫苗，當中約1400人在八間社區疫苗接種中心接種，約1700人是在參與計劃的私家醫生和診所接種
  • 約有9500名市民接種第二劑科興疫苗，當中約6500人在社區疫苗接種中心接種，約3 000人是在私家醫生和診所接種
  • 約有15,300名市民於21間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗接種第二劑復必泰疫苗的市民約有15,100名
  • 八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為97%；21間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%
  • 約3300名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約13500名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗

另外，作為背景資料，截至今日零時零分，過去24小時共有45宗中風或心肌梗塞個案，需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房。

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記者：鄧凱文

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