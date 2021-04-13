【STEM教學】聖保祿學校引入BTEC創意媒體科　瀕臨「冧班邊緣」名校生成績躍進

傳統名女校聖保祿學校早年在中三級引入英國國家文憑課程（BTEC）創意媒體科，教學生運用新式媒體講故事。有教師形容，課程讓學生提升自信心，曾在「冧班邊緣」的學生成績亦有進步，但因應BTEC課程在新學年轉制，校方正考慮將科目改為校本評核，並伸展至初中。

「國際版」應用學習課程 寫劇本拍片後製「一腳踢」

創意媒體科教師黃祉齊指，該校為中四級學生提供報考國際普通中學教育文憑（IGCSE）的選擇，課程亦較彈性，中三起可選擇6個選修科，並提供中學文憑試（DSE）應用學習科目「國際版」的英國國家文憑課程，其中一科為創意媒體科，課程為期2年，佔180個課時，學生會學習運用新式媒體講故事，過程中會「一腳踢」負責撰寫劇本、拍攝及影片後期製作。

黃祉齊表示，學校期望透過課程，讓有不同專長的同學都有所發揮。黃又稱，參與課程的同學中不乏學業成績稍遜的學生，他們在製作短片的過程中，發現自己並非一無是處，

她們製作的短片同學們都喜歡，會增加自信心，亦肯定自己的能力。

▲ 創意媒體科教師黃祉齊（中）指，學生運用創意媒體科所學參賽，有助增強自信。（馮漢柱攝）

製短片參賽 獲佳績增自信

學生亦會用課上製作的短片報名參加各種比賽，黃祉齊指，有一名中四學生在比賽中獲佳績而增加自信心，學業成績亦有進步，「她拿獎後很開心，說從沒想過可以奪獎，之後她更積極學習。」她樂見學生對自己更有信心，又說她成績進步得很快，由不合格到現時起碼有60幾分，部分科目成績更是由「單位數」變「雙位數」。該名學生因升中時不習慣新的學習模式，對學習能力失去信心，更一度面臨降班。

該校另一名協勵籌辦STEM教育活動的教師李潤佳則形容學校「成功模式」不可以太單一，他說：

唔一定係讀書嗰類人可以叻，（STEM）開咗第二條路俾第二啲才能嘅人發展，學校希望每一類人可以叻！

由於BTEC課程將取消修讀180小時的選項，黃祉齊解釋該校學生難完成長達360小時的課程，校方擬將課程改為校本評核，並延展至初中，讓同學可以學習更多技能，如順利覓得適合教材，預計明年9月可開班。

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記者：黃悅晴、馮琪雅