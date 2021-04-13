【孝順女神】黎姿三代同堂遊主題公園　歷家庭巨變終守得雲開：滿滿幸福感

▲ 黎姿偕家人遊主題公園享受天倫樂。

現年49歲的靚媽黎姿（現名馬黎珈而）一向重視親情，縱然她現在是與父母的感情極佳，雖然黎姿已是3女之母又要管理美容集團，但一定會抽時間陪父母及胞弟黎嬰。

日前，黎姿帶同父母、弟弟及3個女兒齊到主題公園，一行七人享天倫樂。

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▲ 黎姿帶家人遊主題樂園。（取自微博）

黎姿在個人社交平台上載當日到主題公園的照片，並表示主題公園滿載她的成長回憶：「無論是小時候或現在，刺激的機動遊戲是我又怕又最想玩的。過山車是每次必玩，由緊張的尖叫到放鬆地笑不停，短短幾分鐘的確能經歷有如過山車般起跌的心情。你們的心水遊戲又是哪一個呢？今天跟爸媽、弟弟，3小豬結伴重遊，滿滿的幸福感。任何年紀都能在這裡找到樂趣，是適合家庭樂的好地方。」

此外，當日黎姿與3個女兒在公園並化身護理員，與園內的小狐獴近距離接觸。

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其實黎姿出身演藝世家，可是祖父母去世後家道中落，她小時候已當童星，而為賺錢養家及供弟弟讀書，在中三未畢業已出道做演員賺錢養家。

後來憑努力成為TVB當家花旦，可是在2007年弟弟黎嬰遇上嚴重車禍，正處演藝事業高峰期的她決定息影，專心代弟弟打理皮膚護理中心的生意。同年，黎姿與富商馬廷強結婚，兩人現育有3名女兒，過住幸福生活。

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