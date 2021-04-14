不用外遊也可賞櫻    與韓國的櫻花之約

踏入春季，各地櫻花陸續綻放，尤其是韓國賞櫻勝地鎮海，每年的櫻花慶典皆吸引數以百萬計的遊客到當地朝聖。縱然受疫情影響無法外遊，不過留港也可滿足賞櫻的心願，譬如由Korea Plaza 韓國旅遊及文化體驗中心打造的「韓櫻集遊」主題體驗館，除了可以賞花「打咭」，還有機會獲得豐富禮品，是今個春天不能錯過的好去處！

走入花海──鎭海餘佐川櫻花木橋

參照人氣景點──鎭海餘佐川而佈置的「韓櫻拍照區」，大家可踏進草地、走過櫻花木道，置身於粉白的櫻花花海之中，周圍還瀰漫著陣陣花香，是場內不能錯過的「打咭」熱點，用相片留下浪漫動人的時刻吧！

望「花」止渴──韓國五大賞花勝地

除了櫻花，在春天盛開的還有油菜花、鬱金香、杜鵑花、水仙花。「春語．花香 韓國攝影展」展示韓國其他著名賞花勝地的攝影照片，包括釜山大渚生態公園、江原道江陵市鏡浦湖、全羅北道鎭安郡馬耳山等，將迷人的自然景觀盡收眼底。

身臨其「景」──跟著VR去旅行

想來一趟虛擬旅遊嗎？「VR旅遊影片體驗」備有10條「Glocal韓國地方精選遊」影片，介紹具標誌性的景點及歷史文化，只要戴上眼罩便彷彿親赴韓國，用眼晴感受當地的獨特魅力。

賞櫻攻略──獎賞活動 「集三獎賞」

到場感受春天氣息之餘，記得參與「集三獎賞」活動！首300位完成以下「任務」的參加者，可即場免費換領精美禮品，包括櫻花野餐墊、慶尚南道特別禮品、韓國春花漫遊集，更有機會額外獲得現金禮券，讓大家滿載而歸。

任務1：韓櫻拍照區

在區內自拍後把照片上傳至個人社交平台，並標籤 @KoreaPlazaHK 專頁。

任務2：韓遊告白板

在卡片上填寫最想念韓國的景點／ 難忘時刻／活動，並在卡片背面留下姓名及聯絡電郵，然後貼在告白板上。

（此活動同時舉行「最佳留言」環節，得獎名額共有5位，可獲港幣$500現金禮券；展覽活動結束後，將由KoreaPlazaHK進行內部評選，稍後以個別電郵通知得獎人。）

任務3：春語．花香韓國攝影展

於投票展板上選出一張最吸睛、最喜愛的韓國春花相片，並已把任務1和2完成，便可免費換取櫻花禮物乙份，先到先得。



除此之外，主題體驗活動還有「與Kathy仔韓櫻集遊」、 「韓櫻集遊地圖」，以及多場別開新面的「春花手工皂工作坊」。工作坊由韓國肥皂工藝協會手工皂造型設計導師親自指導，利用純天然材料製作原創的押花手工皂，費用全免，名額有限。

報名日期：即日起至活動日期前7天

活動日期：2021年4月29日至5月8日期間

報名詳情：https://forms.gle/ZjsZUKC5RyxtK3c78

「韓櫻集遊」主題體驗館 - 活動詳情

地點：Korea Plaza 韓國旅遊及文化體驗中心（銅鑼灣世貿中心22樓2202-3室）

展覽期間：2021年4月12日 至 2021年5月31日

開放時間：星期一至五 上午9時至中午12時及下午1時至6時（週末及公眾假期休息）

節目非常豐富，更多資訊請留意KoreaPlazaHK專頁 https://www.facebook.com/KoreaPlazaHK



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