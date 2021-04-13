【國際學校】香港凱莉山學校4月24日舉辦開放日 實體校園導覽及課程簡介

▲ 香港凱莉山學校4月24日舉辦開放日。

香港凱莉山學校 (Mount Kelly School Hong Kong) ，其學前幼兒部、國際幼稚園暨幼兒園、小學及中學部將於4月24日舉行開放日，家長可親自前往校園參加導覽及課程簡介，校方亦會為同行的小朋友安排課堂遊戲。

香港凱莉山學校是英國Mount Kelly之首間海外分校，學校採用英國國家課程，提供一條龍升學，學生可從學前幼兒部、國際幼稚園暨幼兒園直升至小學部及中學，2021-2022 新學年並會開設英國IGCSE課程 (相等於本地傳統學校中四及中五) 。學生考獲IGCSE合格後，可選擇前往英國凱莉山以及其他英國學院升讀A Level 課程。

保證銜接到英國凱莉山升讀高中

在香港凱莉山學校修畢IGCSE課程後，可獲保證銜接到英國凱莉山分別升讀高中，學校現正致力在全球各地興建新校園，包括日本、中國大陸、馬來西亞、柬埔寨及埃及等地，香港凱莉山的學生日後可選擇轉讀各海外分校。校方將在是次開放日簡介在世界各地興建新校園的發展，並於4月15日舉行網上講座，介紹日本分校，供家長參考。

凱莉山學校重視學童的語文水平，除了逾九成是英國老師，確保學習正宗的英語外；學校的中小學中文課程現更取得復旦大學附屬中學優化並認證，讓學生可同時掌握良好的二文三語。

香港凱莉山開放日



日期： 2021年4月24日 (星期六)



時間： 上午10時至下午3時 (每個年級會有特定的時段)



語言： 講說 - 英語為主，輔以中英文powerpoint

校園導覽 - 英語、粵語及普通話

1.學前幼兒部、國際幼稚園暨幼兒園

對象：年齡1至5歲孩子之家長

地點：佐敦官涌街38號



2.小學及中學

對象：年齡5至15歲孩子之家長

地點：尖沙咀柯士甸道152號

責任編輯：鄺嫻