【上位歌姬】Serrini演唱會獲奢華品牌加持　戴Bvlgari+穿Roger Vivier【內附多圖】

▲ 獨立歌手Serrini演唱會上更得到國際珠寶品牌Bvlgari垂青借出珠寶壓場，看來這位「陀地歌姬」已正式上位成功。

要說近一年最成功的女歌手，一定是獨立歌手Serrini（梁嘉茵）莫屬，她由小眾走到大眾面前，在YouTube上處處挑戰大家視覺底線，早前3場《I’M FINE, THX.Live 2021演唱會》票房成功秒殺，今次演唱會上更得到國際珠寶品牌Bvlgari垂青借出珠寶壓場，這位「陀地歌姬」正式上位成功。

▲ Serrni除了戴上Bvglari首飾外，這一套晚裝由本地時裝設計師Jeff Mui設計。（圖片Serrini fb）

正所謂自己的事自己做，歌手要突圍成功，已經不須要依靠傳統的「大台」，看看有多個稱號包括：陀地歌姬、騎呢小清新、個條女、樹妮妮等的Serinni，由自資出歌在YouTube上發放，兩年前舉行的的演唱會賣門票已出現秒殺情況，可見一早已有不少擁躉，更何況的是今年順利走入各大頒獎典禮。

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因此，今年除了fans外，來看「個條女」的歌手大不乏人，包括林家謙、藍奕邦、許廷鏗等人，而且台上還有久未露面的周國賢成為嘉賓。

一直以來，Serrini都笑言因為身體出眾而stylist甚難幫她借衫出席各大活動，幸得本地不少設計師支持，而這一次演唱會的服裝亦不例外，得到Victor Chan和Jeff Mui操刀，而難得的是國際珠寶品牌Bvlagri更借出Serpenti和Monete兩個珠寶系列為她壓台。

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身為LVMH Group成員的Bvlgari珠寶品牌，素來只提供珠寶給巨星佩戴，這一次Serrini能夠在台上佩戴，證明「梁博士」這年頭做出成績來，還不得不佩服品牌的勇氣和眼光，跟得上時代脈搏才是生存之道。

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正如游學修昨天在網上公告天下：直至2021年，不論歌、影、視、網、每天的新聞都告訴你，改朝換代真的要開始了，不管你預備好未。所以Serrini是你今天一定要懂得的名字。

記者：何偉雄