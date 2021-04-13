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【新冠肺炎】消息：再有不明源頭本地個案　今日設疫情記者會　

社會 12:06 2021/04/13

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本港新冠疫情持續，消息指連續3日沒有不明源頭斷纜，今日（13日）再有不明本地個案設疫情記者會。

昨（12日）增13宗確診，其中2宗與本地早前個案相關，包括居屯門友愛邨愛暉樓14歲男生，就讀於屯門順德聯誼總會譚伯羽中學，為早前患者的家人。

最新29間疫苗接種中心：

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另外，特首林鄭月娥昨表示，本港過去14日平均每日僅有2宗本地個案，而源頭不明個案則是每日0.7宗，認為數字是非常之低，亦成功阻截變種病毒流入社區。她稱，第4波疫情至今，本港疫情已明顯受控，形容香港現時屬低風險地區，但因要觀察復活節長假期間巿民聚集及各類活動會否令疫情出現反彈，故本周三屆滿的一系統防疫措施維持不變，延長兩周至4月28日。

同場加映，一名25歲女子因牙骹痛而張不了口，需用飲管飲奶代替進食，最新一集TOPick診症室有港大牙醫學院拆解治療方法：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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