【年輕媽媽】16歲未婚懷孕飽受批評堅持誕女　日少女媽媽與18歲丈夫抱B影畢業相

▲ 日本一名16歲高中少女未婚懷孕，受盡批評，最終與男友結婚並誕下女兒。

為人父母無關年齡，即使年輕爸媽也能負起責任，給孩子一個幸福的家。日本一名16歲高中少女未婚懷孕，受盡批評，不過她與男友願意承擔責任，結婚並誕下女兒。即使BB出生後，仍有不少人對他們一家三口冷言冷語，但他們依然做好父母的本份，最近更帶同女兒出席爸爸的畢業典禮，一起影高中畢業相。。

懷孕8個月奉子成婚

綜合日本傳媒報道，日本真人騷節目《今天，喜歡上你了》撮合了一對高中情侶，令16歲的女高中生重川茉彌與17歲YouTuber前田俊拍拖。重川茉彌於去年4月宣布已懷孕並將奉子成婚，在前田俊5月滿18歲生日後，她懷孕8個月時正式註冊結婚。

▲ 17歲的重川茉彌與18歲的前田俊已為人父母。（IG圖片）

直至去年7月，重川茉彌經歷8小時陣痛後，順產誕下健康的女兒，組成一家三口。前田俊在IG發文感激太太的付出，承諾會好好照顧妻子和女兒︰

7月9日孩子出世了，我感到茉彌的辛勞，謝謝你。新生命的降臨，讓我感動得淚流滿面。

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網民批年輕不懂教女

女兒現在已9個月大，重川茉彌產後迅速回復少女身材，根本不像已為人母。這對年輕夫婦不時在IG晒恩愛又晒B，可是有網民認為他們太年輕，還要依賴父母，未有能力當爸媽，又質疑他們不懂湊女及教養女兒。

▲ 重川茉彌懷孕8個月時結婚。（IG圖片）

不過，重川茉彌曾留言反擊，指自己和丈夫都在努力工作，沒有花父母的錢。今年1月滿17歲的少女媽媽重川茉彌，雖然與前田俊仍相當年輕，但他們日常都會親力親為湊女，一如其他新手父母忙於餵奶、換尿片等。

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抱B女影高中畢業相

上月前田俊就在IG分享自己高中畢業，他在櫻花樹下拿著畢業證書，並與重川茉彌穿上校服，帶同女兒一起影相。前田俊透露終於高中畢業，在這個別具意義的時刻，當然要拍一家三口的畢業照。

不少網民留言鼓勵他，提醒他要努力工作，賺錢養妻女。這個年輕家庭看來很幸福，重川茉彌與前田俊一直很保護女兒，未有公開女兒的樣子。

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責任編輯：王明芳