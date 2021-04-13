【海洋污染】日政府決定排福島核污水至大海　首相菅義偉：無可避免的事

▲ 日政府決定排福島核污水至大海。

日本福島核事故發生至今8年，當局一直將淨化後的水（下稱：處理水）儲存在儲存缸中，但預料最快2023年達儲存極限，而處理方案一直都備受關注。今早日本政府宣布，正式決定將核處理水排放入大海。

據《共同社》報道，日本政府今日（13日）在首相官邸召開相關閣僚會議，正式決定排放處理水入大海。當局將目標兩年後，著手從第一核電站用地內開始排放，而處理水殘留的放射性物質氚濃度將被稀釋至少於國家標準的四十分之一。

首相菅義偉在會上表示，有關決定是基於現實作出的判斷，重申排放核污水對災後復原來說是無可避免的事，已不能再拖，強調當局會確保排放污水的安全性，並會有相關措施配合。

估計共137萬噸污染水

據《日經中文網》報道，除了用於冷卻反應爐的水，流入核電站內的雨水、地下水都會成為污染水。東京電力公司一直透過專用設備去除放射性物質，並將處理水放在儲存缸內。站內擺放了約1000個儲存缸，合共容量為137萬噸。

早於2019年，東京電力公司表示已沒有更多地方增建儲存罐。以2018年一年合共産生約6萬噸處理水計算，及至2023年將達至儲存期限。東京電力公司強調，如果保管時間延長，將會阻礙廢堆作業。

有日本經濟産業省專家曾討論將處理水蒸發入大氣，或排放到更深地層，但這些計劃都面臨技術未成熟及成本過高等問題。因此日本原子能監管委員會、政府和東京電力公司均認為排入海洋為最現實的方法。日本原子能監管委員長更田豐志更表示：「稀釋後排放入海洋最為合理。」

漁業人士反對

但福島縣漁業人士則強烈反對排放入大海，因為雖說處理水已凈化，但無法使放射性物質降至零。據日本農林水産省調查顯示，福島縣的比目魚捕撈量在地震後幾乎為零，直至2017年才恢復至地震前的一半。另外，東京大學2018年底的調查亦顯示，如處理水被排放入大海，超過2成受訪者便不想再購買福島縣水産品。

另據綠色和平發表，指東京電力公司2013年起一直聲稱技術能將放射性物質含量「降至低於容許排放的水平」。但在2018年9月則承認，用於處理含有核污水的1,000個儲水缸，未能將放射性物質去除至低於法定標準值，當中鍶-90這種可致癌的親骨性放射核素亦超標。

其德國辦公室核議題專家Shaun Burnie分析指，現實是福島核污水危機已無法完全解決，這危機更會隨著東電和政府的決策失當而加劇。排放核污水到太平洋是最差劣的選項，必須剔除。當時專家亦建議，就是將核污水長期儲存在堅固的鋼製儲水罐中，至少要儲存至下世紀，並同時積極發展核污水處理技術。

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責任編輯：羅嘉欣