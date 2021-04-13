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【尋人記】方東昇尋回30年前縮水樓苦主　幸運入住6年同區樓甩身：可笑又可悲

娛樂 11:37 2021/04/13

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尋回30年前第一代縮水樓苦主，實用面積對半六年即換同區舊樓。

TVB節目《尋人記》在昨晚（4月12日）播出的一集以「苦主大聯盟」為題，找來3位8、90年代的消費苦主。其中的一位受訪者林小姐，於80年代成為第一代「縮水樓」。

她在灣仔購入一間實用面積只得建築面積一半的單位，幸好她在入住6年後成功轉手。性格樂天的她後來於同區置業，對比自己的遭遇與近年興起的「納米樓」，她自覺還不算太不幸。

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30年前的林小姐。（節目截圖）

尋昔日縮水樓苦主

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的節目《尋人記》，昨晚播出的一集找來3位8、90年代的受騙消費者。他們包括80年代花4000元購入無雪種的冷氣機後，成功追討賠償的鄧先生，以及90年代轟動一時的「牛奶種菌案」的苦主之一、已故的廖玉卿家人。

而當中最大的受害人是於1986年《新聞透視》中的第一代「縮水樓」苦主，當時節目共訪問了3位「縮水樓」苦主，其中一位林小姐買入建築面積332呎的一房一廳單位，售價約20萬。

在售樓書圖則上可見，客廳能夠放置沙發及一張6人飯桌，睡房更能橫置一張雙人床。但住戶在客廳打開桌子後根本無位置再站立，房間放了雙人床後，一進房已經上床、一下床就已出了客廳。

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打開飯桌後根本無處可坐。（節目截圖）

初次置業沒經驗

相隔30年後，節目中的3位苦主，只能找到仍然住在灣仔區的林小姐。

林小姐的家族在灣仔街市附近開店賣碗，主持們到街市詢問家品店後，成功聯絡到林小姐。本身林小姐有點抗拒，說方東昇太熱情，但後來她還是大方落樓，最後還邀請攝製隊到她現居的單位參觀。

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林小姐仍住在灣仔區。（節目截圖）

眾人在林小姐的家人重溫當年片段，當時縮水樓的建築面積有332呎，但實用面積其實只得一半約162呎。

自住的林小姐把房間的牆拆了，訂造了一個附有衣櫃的單人床，但工作人員走進其房間後，根本完全無動身的空間。

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當年林小姐的房間。（節目截圖）

最無奈是業主投訴無門，因為屋契上寫明實用面積，而業主在上面簽了名，雖然圖則上的家俱比例出現誤導成份。

但根據當時法律，地產商並未有欺騙成份。林小姐看著當年圖則謂：「根本就貨不對辦，如果根據圖則去放床，那個位置只能夠放4呎半長的床，我都五呎高，除非小朋友就可以。」

性格開朗的她反笑謂，事件公開後受雙重打擊，除成為縮水樓苦主，有些很久沒見的朋友都特地來取笑她被騙。

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林小姐憶述當年的單位情況。（節目截圖）

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感慨港人愈住愈細

當年苦主們向銷委會投訴，2、3年後發展商答應以原價買回單位，但由於當時樓價持續上升，不少業主寧願在市場沽出。

而林小姐在縮水樓住了6年後亦把單位賣出，現遷往同居一個實用面積200多呎的單位居住。

林小姐現在自住的單位。（節目截圖）

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政府自2008年起，統一實用面積定義，當中不包括窗台、閣樓、平台、花園車位和天台，而一手物業銷售也必須列明實用面積，以保障購買單位的業主。

不過以當年「縮水樓」的居住面積，對比近年興起的「龍床盤」與「納米樓」，林小姐謂：「當年買縮水樓還不算太不幸，現在這樣細的單位都有人買，真的可笑又可悲。」

主持方東昇再爆金句說：「世界最大的空間是進步空間，世界最細的空間是屋企的空間。」

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同場加映：C君專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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