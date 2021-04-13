【疫苗氣泡】黃傑龍指放寬食肆營業限制吸引　坦言不可迫人打針決定放棄達至要求

▲ 稻苗學會主席黃傑龍坦言不可強迫人打針而決定放棄食肆達至有關要求。

特首林鄭月娥昨（12日）舉行記者會提出以「疫苗氣泡」為基礎以調整社交距離措施，新策略是食肆員工、食客接種新冠疫苗就可以放寬一枱人數及延長營業時間等，另顧客須用安心出行、不能再手寫留資料。稻苗學會主席黃傑龍表示，要求員工及食客打針就可以放寬食肆營業限制固然吸引，惟坦言不可強迫人打針而決定放棄。

稻苗學會主席兼叙福樓集團的主席及行政總裁的黃傑龍在社交平台表示，在新策略下，食肆員工接種新冠疫苗及要求所有食客使用「安心出行」應用程式，一枱人數可放寬至6人的政策十分吸引，不過他認為無法強逼員工打針，故會放棄要求員工打針，以達至相關要求。

他表示自己已接種兩針疫苗，原因是認為自己有需要，並稱明白餐飲業員工每日要接觸的顧客可高達逾人，的確是存在風險。雖然他旗下餐飲集團已為打針的員工提供兩天有薪病假，讓他們在接種新冠疫苗後可以休息，惟員工之中有部分人是長期病患者、孕婦、有敏感史，更有部分人是不想接種疫苗，坦言「打針真係唔可以迫人」，故決定放棄食肆員工達至有關要求。

打針真係唔可以迫人，所以員工是否打針仍然係他們自己的決定。 兩小時營業加六人一枱，當然吸引，但係我勉強仲有能力放棄，唯有大家密啲手。希望各位都原諒我哋暫時未能夠為你提供服務至12點，敬請原諒。

敘福樓旗下品牌包括敘福樓金閣、牛角、牛角Buffet、牛角次男坊、牛涮鍋、柳氏家、温野菜，以及和平飯店。

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記者：郭詩詩