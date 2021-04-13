【人為過失】快餐店誤將器具消毒水當冰水　顧客飲後胃炎痙攣嘔吐 ：聞不到刺鼻氣味

▲ 快餐店誤將器具消毒水當冰水，顧客飲後胃炎痙攣嘔吐。

江蘇一名女子小杜（化名）日前到連鎖快餐店肯德基用餐，但店員竟將一杯消毒水誤當成水給小杜飲用。結果小杜出現急性糜爛性胃炎、胃痙攣及嘔吐等健康問題。

▲ 事主小杜表示，每朝喝粥都會嘔吐。

綜合內媒報道，小杜於3月29日下午和朋友到蘇州吳江區汽車客運站的肯德基用餐，期間因為口渴而向店員索取一杯冰水。她接到「冰水」後便喝了一大口。

未幾，她便覺得嘴裏有消毒水味，但同時間她又覺得不可能發生這種失誤，於是又喝了一口，喝第二口時，覺得喉嚨特別像火燒。

嘴裏反出來的味道就是消毒水味。但我又覺得不可能呀？怎麼可能是消毒水。

隨即她讓同行朋友試試冰水有沒有問題，是不是消毒水。朋友起初也表示不可能，也聞了一下沒發覺消毒水氣味，於是試了一點，結果一嚐便感到特別刺激，並馬上吐出，確定是消毒水。

小杜也表示：

平常的消毒水會有刺鼻的氣味，但這杯水沒有刺鼻氣味，可能是冰塊的作用。聞不到消毒水味，但喝後就是消毒水味。

事後，小杜向店員反映，店員嚐了一嚐，僅說「是消毒液，不好意思，接錯水了」，然後再給她一杯白水了事。由於擔心會有健康問題，小杜也向店長反映，當時店長表示會負責。

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當日下午，小杜的喉嚨及胃感到嚴重不適，遂到醫院求診。經檢查，確診因藥物刺激導致糜爛性胃炎和胃痙攣。小杜表示，事故發生後，每日胃都特別疼，然後吃不下東西，每朝喝點粥都會嘔吐。另外，她亦因身體不適一直無法上班，只能在家休養。

到底為甚麼店員會誤將消毒水當成水給顧客飲用？從店員向小杜發送的訊息透露，這些消毒水本來是消毒機器用，早上會有人放掉水，但事發當日則沒有人放掉機器中的水。

這個機器裏的水一般不用的，只消毒的，早上放掉加冰水循環的。但是今天不知道怎麼就沒放掉，一般冰水都是給白開水加冰塊的！我也不知道今天怎麼給了那裏的水！哎！希望你不用洗胃，那樣太難受了。

事後，涉事肯德基分店願意賠償1000元（人民幣，下同），但要求小杜簽署保密協議。小杜認為，店方應該先把她的病治好，而非用錢要她「封口」。經當地市場監管部門介入調查，經協商，小杜終獲賠償1.5萬元。

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責任編輯：羅嘉欣