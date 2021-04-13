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【安心出行】林鄭月娥多次澄清程式不存監控私隱問題　反問「要求嘟一嘟是否很過份」

社會 10:54 2021/04/13

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行政長官林鄭月娥。（林宇翔攝 )

安心出行流動應用程式，她指程式自推出後逾400萬人下載，使用程式的處所數以萬計，不存在不公開不透明的問題，因所有資料儲存在用戶的手機入面，沒有人日日監察、監控當中的資料，只是一個感染風險知會的應用程式，程式知會用戶後使用者後續採取的行動只由自己決定，指政府說明程式作用無數次，許多資訊科技專家言明程式沒有監控市民的私隱，反問「從衞生角度要求市民行多一步嘟一嘟是否很過份」，指措施結果只是為了市民，非為了特區政府，追蹤市民行蹤昐盡早找出隱憂個案，冀傳媒幫手推介程式的用途。

她指出，本港從第一日開展抗疫行動環境較特殊，因為經歷10多個月社會事件後，假消息充斥社會，在氣氛充斥抺黑詆譭之下，明白香港難以進行跟蹤工作，以追查確診個案，因此選用安心出行的方式，向市民作風險通知。

她強調不會強人所難，要求沒有智能手機的長者必須使用安心出行，故港府寧願增加行政工作，也不一刀切推行新措施。她澄清昨日非指酒吧業屬非必要行業，沒有生意亦不要緊，否則不會攪盡腦汁制定復業路線圖，亦不會預留4億元幫助相關受影響行業。不過她強調公帑運用有限制，即使提供一筆過支援亦難以保障業界不會裁員結業，她澄清昨日言論是指英國決定重開非必要的行業，如理髮店等。

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記者：陳麗娜

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