【諸朋好友】張玉珊擁3億身家居海景豪宅　享受單身好友蘇永康欲做媒人【多圖】

▲ 張玉珊稱現時單身。

曾任修身堂主席的張玉珊，自把上巿公司轉讓後，有傳身家達3億元。張玉珊日前跟好友蘇永康接受《諸朋好友》訪問，暢談友情，期間張玉珊提到至今仍單身，「阿公」蘇永康更曾做媒人，為她介紹筍盤。

近年享受單身人生的張玉珊，跟蘇永康作客上周末《諸朋好友》，15歲已出道的張玉珊，在節目中談成長，講述自己從小到大都十分獨立。

▲ 張玉珊跟蘇永康日前接受訪問。

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阿公曾介紹筍盤

她稱：「我家是傳統潮州人家庭，媽咪對我非常嚴格，一件事都不可以做錯。媽咪一直覺得我會嫁出去，潛意識覺得嫁人要倚靠對方，真的不可以偷雞，所以自細訓練到好獨立。」

由歌手藝人至上市公司主席，事業得意，張玉珊卻曾講過在感情上有不少波折，至今仍單身的她，現況是感情空白。

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蘇永康則透露曾經做過「雞仔媒人」，在一個飯局有意介紹一位本地名人給張玉珊，安排二人坐在一起，可是張玉珊感到氣氛尷尬，而男方亦很有修養，飯後便有禮貌地離座，張玉珊亦有送對方離開，她也向對方說抱歉令氣氛尷尬，不過相信日後會聯絡。

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身家3億享收成期

張玉珊當年以25歲便成為上市公司主席，事業拼搏多年，現在享受收成期，單身的她，有指現時獨居擁無敵海景的大屋，張玉珊在社交平台常分享豪宅靚相。

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張玉珊家有貴氣闊落大廳，並常招呼幾位好友在家見面，其中周勵淇也常跟張玉珊飯局，可見感情不俗。

而阿公在節目中亦有爆料，大爆張玉珊除擁有全海景靚屋，更購入家中對出單位做衣帽間，令主持張秀文大感羨慕。

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蘇永康稱：「她自己住一個地方，有時會請朋友回去食飯，全海景，好靚。我們問她的衫放哪裡，她打開門，走廊對面有一個Flat（單位），整個Flat都擺滿晒衫，顏色、牌子，鞋、全分類放好。」

張玉珊承認自己是很有系統的人，需要將所有東西排列整齊，方便自己3分鐘內就找到所需要的東西。

同場加映：蔡思貝訪問