【飲食速報】Häagen-Dazs推粉紅朱古力脆皮雪糕批　哈密瓜+芒果+紅桑子口味每件$32

▲ Häagen-Dazs推粉紅朱古力脆皮雪糕批（圖片由Häagen-Dazs提供）

今個夏天，Häagen-Dazs™推出充滿少女感的粉紅色果漾脆皮雪糕批系列，以粉紅色果漾脆皮，包裹著不同水果口味雪糕批，包括芒果、哈密瓜及紅桑子，體驗啖啖真果肉。

芒果脆皮雪糕批

芒果口味熟香濃郁，甜酸混和，十分清新。

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哈密瓜脆皮雪糕批

精心製成的哈密瓜雪糕配上加入紅桑子果汁製成的天然少女粉紅朱古力脆皮，予人耳目一新的味蕾衝擊。

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紅桑子脆皮雪糕批

紅桑子脆皮雪糕批由內到外都充斥著紅桑子嘅馥郁果香。

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甜心草莓冰凍甜點三明治

此外，Häagen-Dazs™同步推出日本直送的甜心草莓冰凍甜點三明治，期間限定。

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Häagen-Dazs™果漾脆皮雪糕批

銷售日期：2021年4月14日起

銷售點：

脆皮雪糕批：7-11便利店、OK便利店、超級市場及日資超市

脆皮雪糕批（三支裝）：超級市場及日資超市

建議零售價：脆皮雪糕批 HK$32、脆皮雪糕批（三支裝）HK$75.9

Häagen-Dazs™甜心草莓冰凍甜點三明治

銷售日期：2021年4月14日起（7-11便利店）、2021年4月27日起（日資超市）

銷售點：7-11便利店及日資超市

建議零售價：HK$39

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責任編輯：王芷瑩