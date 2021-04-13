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【姜B緋聞】姜濤疑IG洩露與YOLO小花拍拖　緋聞女友Candy感嘆被玩弄

娛樂 12:05 2021/04/13

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傳姜濤與YOLO小花拍拖。

姜濤由肥仔變靚仔成新一代萬人迷，成為不少女性心目中的男神，可是快將22歲的姜濤卻曾在陳志雲的網上節目《Stephen．傾》承認自己仍是處男一名。

但人紅是非多，姜濤被爆料曾暗撻ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》其中一位19歲的成員Candy Wong（本名黃曉文，藝名黃曦誼），不過二人早在情人節前夕分手。

【疑似拍拖】傳姜濤與YOLO小花拍拖　疑似IG露出馬腳

姜濤傳出緋聞。（IG圖片）

【孝順仔】姜濤爸爸不幸中風入院　孝順姜B負起照顧家庭責任：錢我來賺就好

IG Story露出馬腳

有報道指，在今年情人節前夕，姜濤與Candy都分別將同一個中環街景在IG Story分享，但情人節當日，Candy Wong卻留言暗指自己被玩弄。

而情人節當日，姜濤與MIRROR直播曾自嘲：「不要找我這類人做男朋友。」更有網民在直播留言，呼籲姜濤找回Candy，令二人關係撲朔迷離。

對於二人曾拍拖的傳言，Candy曾向媒體否認事件，強調兩人合作過後沒再見面。

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【叱咤樂壇頒獎禮】從5件事認識最年青「我最喜愛的男歌手」　姜濤去年吸金力勝Eason

拍攝微電影認識

姜濤與Candy因拍攝音樂微電影《戀愛要在生日前》而認識，姜濤和Ian（陳卓賢）分別飾演的死神，遇上了平凡人Cathy（Candy飾），三人最後陷入三角關係。

音樂微電影《戀愛要在生日前》。

合作後，Candy的名字常離不開姜濤和Ian，後來Ian公開與Amy Lo的戀情而取消關注Candy。Candy在IG玩「你問我答」時，不少粉絲問及Candy與姜濤、Ian的關係。

對於粉絲問Candy有沒有繼續和姜濤聯絡時，Candy表示：「都有嘅，但很少。」

同場加映：姜濤訪問

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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