【孝順仔】張彥博繼父不幸離世　感激Uncle一生付出：謝謝你看著我成長

▲ 張彥博繼父離世。

張彥博一向出名是孝順仔，雖然親生父母離異，但仍分別與雙方保持良好關係。此外，張彥博的孝順不止體現於有血緣的親生父母上，連對繼父都一視同仁，可惜張彥博於昨晚（4月12日）在社交平台發文指繼父已不幸離世。

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▲ 張彥博發文悼念繼父。（Instagram圖片）

感激繼父一生付出

張彥博在昨晚於網上發文感激繼父多年來的付出：「Uncle感謝你～在我畢業後，最徬徨無助的時候，你為我背起了照顧媽媽的責任，給我時間和空間去追我的演藝夢，不但照顧媽媽和我，還有整個許家。」

他又表示繼父對他的演藝事業一直無條件支持，二人似父子也像朋友：「千言萬語……在你娶我媽既時侯，你話大家都係後生仔，唔使叫爸，叫uncle就得喇~我記到而家，之後一起生活了20多年，謝謝你看著我的成長，陪媽來看我每一次的演出，比賽，在台下幫我打氣，你在醫院的最後幾天，還每晚不眠不休到我的直播間，支持到我最後一刻。」

最後，他又承諾為替繼父好好照顧家庭：「跑左（咗）成晚，叻叻喇，到終點喇！耶穌接左你返去，永生鎖匙已在你手裡，係天國等我地，我會好好照顧媽媽，辛苦你了love u Miss u Dad」

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為照顧家人買車搬屋

張彥博一向是孝順仔，在社交平台中不時貼出與家人的合照，也常出現於家庭聚會中。前年，張彥博曾因繼父不幸中風，為了接載經常進出醫院的媽媽與繼父，故花盡積蓄，購買價值70萬元的跑車接載家人。

此外，他當時也搬回舊居與媽媽同住，方便貼身照顧他們，並指：「我沒甚麼能回饋他們，只能盡力照顧他們的日常生活。很感謝他一直很愛錫媽媽和其他親戚，希望自己將來有能力時也能照顧這麼多人。」實在非常乖仔！

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