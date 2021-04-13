【海毛蟲出沒】屯門黃金泳灘岸邊發現海毛蟲　專家：被刺傷可致腫脹灼熱頭暈

▲ 救生員在屯門黃金泳灘岸邊發現海毛蟲

屯門黃金泳灘出現海毛蟲！港九拯溺員工會今天（13日）在其facebook專頁上載影片表示，有黃金泳灘救生員早上巡灘期間，發現一條海毛蟲，強調將留意情況會否惡化，並呼籲前往該泳灘的市民小心。根據漁農自然護理署的資料，海毛蟲足部的剛毛滿佈毒液，被刺傷後會有火灼般的疼痛。

▲ 於屯門黃金泳灘岸邊出沒的海毛蟲（相片由港九拯溺員工會發言人胡啟榮提供）

港九拯溺員工會發言人胡啟榮接受TOPick訪問時表示，救生員於今早大約9時在黃金泳灘岸邊發現一條海毛蟲，約長8厘米（約3吋），為今年第一條被他們發現的海毛蟲。點擊圖片看今天在岸邊出沒的海毛蟲：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

海毛蟲特徵

浸大理學院生物系副系主任邱建文教授早前受訪表示，海毛蟲的出沒地點為淺海地域，身上的剛毛帶有神經毒素，若被牠們刺傷會引起腫脹和灼熱感，亦有機會引致嘔心和頭暈。他提醒市民若在海灘發現海毛蟲的蹤影，切勿觸碰海毛蟲，若不幸被海毛蟲刺傷後感到身體不適，請盡快求醫。

2018年曾有大量入侵荃灣的泳灘及吐露港淺海水域，邱教授及其團隊曾往上址收集海毛蟲樣本，並曾於西貢橋咀洲的珊瑚群落沙底收集到新品種海毛蟲。邱教授當年收集到的是「梯斑海毛蟲」及「雙斑海毛蟲」。

綜合邱教授及漁護署提供的資料，兩種海毛蟲特徵如下：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：黃泳欣