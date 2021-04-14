【生仔要考牌】港媽帶子女去樂園玩被小學生打尖　出口教訓後疑遭偷拍裙底報復

▲ 一名港媽日前帶子女到樂園遊玩，被小學生打尖，出口教訓後疑遭偷拍裙底報復。

排隊守禮是常識，一名港媽在Facebook專頁《生仔要考牌系列》發文，指自己日前帶子女去主題樂園遊玩，排隊等待玩機動遊戲期間，被小學生打尖；港媽隨即表達不滿，其後更發現自己疑遭偷拍裙底報復。

小學生排隊打尖

港媽在文中表示，當日樂園人數眾多，每項機動遊戲都要排30分鐘以上，她和子女排某項機動遊戲時，排在身後有7至8個「目測五、六年級」的小學生。小學生在打鬧期間插隊，港媽隨即作出提醒，叫他們排回原本位置。

小學生疑不滿被教訓，開始針對事主。港媽表示，聽到他們在背後嘲笑女兒，指「着件露腰嘅公主衫好似裸體咁」。她向後望，發現小學生把自拍棍放在地上朝上拍攝，還邊影邊笑。由於港媽當時穿着牛仔裙，懷疑他們偷拍裙底，事主兒子亦指「見佢哋有喺你腳下面搖咗幾下」。

港媽表示不滿

港媽感錯愕，向帶領這班小學生的成年人表示不滿，並指希望檢查該名女生所拍攝的影片，但女生在聽到要求時已把兩條影片刪除。原本以為事情告一段落，港媽向子女解釋剛才發生的事時，又再聽到女生說「痴線，影到佢裙底……」，隨即發火大罵，

你係咪唔知發生緊咩事？你知唔知你哋做緊嘅嘢係犯法？我可以報警拉你哋！

該群小學生聽後沒有再鬧事。事件過後，港媽在文中反思，自己會否做得太過份，指明白小學生純粹貪玩，並沒有甚麼壞想法。不少網民力撐港媽，指這樣可令小朋友正視不禮貌的行為，「我覺得一啲都唔過份，而家好多細路唔知係冇人教定點，勁冇禮貌。你唔話佢地，遲早都會得罪其他人比人鬧。唔係小朋友就大晒，唔小心可以原諒，刻意去做就係另一回事，事後仲要不知悔改咁。」、「我覺得你無錯， 當然要保護返自己， 更要給自己的小朋友知道怎樣保護返自己。」、「你幫埋人教仔女，直情益咗佢添！」。

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文章內容獲Facebook專頁《生仔要考牌系列》授權。

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責任編輯：王明芳