【投白票】修例規管意圖煽動選民、操縱選舉者　林鄭月娥強調不干涉個別選民意向

▲ 林鄭月娥強調不干涉個別選民意向。（林宇翔攝）

對於會否規管投白票的，林鄭月娥今（13日）指，港府爭取明天《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》於立法會首讀，現時不方便評論。惟社會多次討論投白票的議題，她指出，《基本法》保障香港居民選舉權及被選舉權，不會規管每一名選民的選擇，無論投票給誰人，投白票或破壞選票等，惟有人意圖煽動選民、操縱破壞選舉的行為則會規管。

林鄭月娥舉例指，去年有人提出攬炒「35+」，立法會議員聽取財政預算案時，如不滿意，可以投下贊成、反對或棄權票，議員所行使權力無可爭議，但去年有議員在未有條例草案，已有計劃地組織及煽動反對預算案，迫特首下台，以及一連串顛覆行為，相信兩者分別很清楚。

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記者：陳麗娜