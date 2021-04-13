【疫苗氣泡】港府推3階段「疫苗氣泡」放寬防疫措施　員工食客均接種2劑疫苗最多12人1枱【一文看清】

▲ 特首林鄭月娥提出3階段的「疫苗氣泡」新防疫策略，按照員工和食客接種疫苗進度放寬。（資料圖片）

本港新冠肺炎第4波疫情後漸見放緩，特首林鄭月娥昨日（12日）提出3階段的「疫苗氣泡」新防疫策略，按照員工和食客接種疫苗進度，進一步放寬食肆及6類目前仍須關閉的6類處所的營業限制，並強制食客強制須用安心出行。至於明天（14日）屆滿的防疫措施將延長至4月28日。

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她提出「抗疫有新路向」共有4個元素，包括逐步有序回復常態、避免一刀切暫停活動、全港市民需要參與抗疫工作，包括檢測及接種疫苗，並以「疫苗氣泡」為基礎調整社交距離措施，即要完成接種兩劑疫苗及14天後產生抗體。

其他防疫新安排：

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林鄭月娥又指，考慮到不同市民需要，例如有市民不能打針、長者沒有手機等，容許食肆以其他方法登記他們資料，強調這是重視市民健康的做法，並不是一刀切的行為。她又指，至於食肆若不想再以疫苗接種為基礎而受惠新防疫措施，目前的防疫措施完全適用，堂食可維持晚上10時，4人一枱，而員工仍要每14天檢測一次。

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記者：陳子謙