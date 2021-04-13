【賞你住】悦來酒店325元住一晚包雙人中式晚餐　享用油泡龍躉球+燉雪燕

▲ 悦來酒店推出「賞你住」食宿優惠計劃，優惠包括一晚住宿及免費食二人中菜套餐。(酒店提供)

香港旅遊發展局舉辦的「賞你住」計劃已開始接受預訂，悦來酒店推出兩個性價比高的「賞你住」食住計劃，兩人入住豪華客房之餘，還可以品嘗酒店中菜館「殷悦」中式2人晚餐，又或「簡 ‧ 味」享用2人下午茶，用上「賞你住」500元住宿折扣優惠之後，分別只需325元及260元。優惠數量有限，先到先得。

▲ 悅來酒店的豪華二人房間。(酒店提供)

優惠一：殷悦中式2人晚餐連1晚住宿

日期由即日至6月2日，套餐原價為825元，包括兩人入住豪華二人客房一晚、於殷悦中菜廳享用中式二人晚餐、免費享用酒店穿梭巴士服務往尖沙咀 (途經荃灣西及旺角站)。

殷悦中式二人晚餐的菜式十分豐富，包括原隻脆皮燒乳鴿、足料老火湯、黑魚子窩夫百花筒、油泡龍躉球、迷你原煲臘味飯及紅棗桃膠燉雪燕。中式晚餐供應時間為入住當天晚上6時至晚上10時 (只限堂食)。

優惠二：簡 ‧ 味2人下午茶連1晚住宿

日期由即日至6月2日，套餐原價為760元，包括兩人入住豪華二人客房一晚、於簡 ‧ 味享用二人下午茶、免費享用酒店穿梭巴士服務往尖沙咀 (途經荃灣西及旺角站)。

▲ 另一優惠可選擇享用酒店下午茶。(酒店提供)

下午茶的美食，包括有小龍蝦黃瓜玫瑰卷、鵝肝慕絲配法式芒果泡芙、黑松露野菌法式酥盒、檸檬蜂蜜芝士球、羅勒青檸乳酪慕絲蛋糕及茉利花法式燉蛋等等。下午茶供應時間為入住當天中午12時至晚上6時 (只限堂食)。

悦來酒店

地址：荃灣荃華街3號

訂房電話：2409 3188(早上9am-下午6pm)

電郵預訂：reservations@pandahotel.com.hk

備註：

1. 訂房時必須註明「賞你住」以享用優惠

2. 請將於推廣期內在香港實體零售或實體餐飲商戶消費滿800元（最多兩張機印收據）之機印收據副本電郵至酒店以作確認，否則將須以原價繳付住宿計劃。

3. 500元住宿折扣優惠數量有限，先到先得。

記者：招美寶