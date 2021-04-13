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【接棒柏豪】姜濤夥拍蔡卓妍拍HPV宣傳片　姜B：對自己及另一半的責任

娛樂 11:55 2021/04/13

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

姜濤阿Sa 合作新一輯廣告。

阿Sa蔡卓妍為HPV任代言人已15年，阿Sa近日跟廣告商再續約，新一輯廣告搞新意思，邀來大熱姜濤（姜B），創造一個全新配搭 。

阿Sa跟姜B之前未有太多機會於工作上碰面。今次廣告結緣，令姜B好緊張。可惜廣告拍攝當日，兩人分開不同地點進行拍攝。

不過姜B很有心，完成自己部分後親自去阿Sa拍攝場地探班。不過天生怕羞的姜B去到現場，緊張到腦子一片空白，要阿Sa幫手打圓場，場面搞笑。

【姜B緋聞】姜濤疑IG洩露與YOLO小花拍拖　緋聞女友Candy感嘆被玩弄

姜B :自己都會take action

阿Sa表示，很開心今次可以跟近期大熱的生力軍合作。「好開心多個人幫手推廣HPV。預防HPV咁大嘅事，是要全人類都要去take action，所以應該要與不同新面孔，合作宣傳這麼有意義的事！」

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阿Sa笑言，除做歌手、拍戲，入行差不多20年，宣傳預防HPV就像另一份工，並感謝廣告商對她的支持。「我自己都會同身邊朋友至親講，他們都給我說服左打針！」

先後跟伊健柏豪合作HPV

問到姜B為何那麼「cool」去探班，他解釋自己是一時緊張，「阿Sa對我來講是前輩，又係影后級人馬，怎料她好Nice主動打招呼，搞到我有點不好意思。」

姜B坦言，今次對於未能同阿Sa同場拍攝，向前輩偷師而感到可惜，並期望未來兩年可以同阿Sa拍住上，令全香港人都知道預防HPV嘅重要性。

最近姜B的家人、朋友均受疾病困擾，他表示深切體會到健康的重要性。「我自己都會take action去預防，因為這個是對自己及將來另一半應盡的責任。」

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阿Sa任HPV代言人15年，曾先後跟梁詠琪、鄭伊健、周柏豪為拍攝此系列廣告，而跟柏豪合作的一系列廣告，亦深入民心。

雖然柏豪今次功成身退，但跟阿Sa稍後在新戲《感動她77次》仍會合作。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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