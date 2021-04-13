【失分陷阱】小學生測考失分最常犯錯誤 明明懂答案卻因大意被扣分

▲ 學生們往往犯了同樣的錯，即是粗心大意。



學生們剛剛復課不久又要應付考試了。大家可能覺得疫情期間學生在家中上課的表現欠理想，尤其是在家進行測驗或考試，往往難以掌握。我也認為在學校內一起考試比較公平和合適。

有學生剛完成了英文科測驗並把試卷帶回來給我看。如我所料，大部分學校的試卷出題也不太難，只是學生們往往犯了同樣的錯，即是粗心大意。我問他們答題常犯錯誤有哪些？他們想也不用想便回答：「漏句號。」因為有時答案會提供標點符號，有時則不會，一個不留神便會忽略了。」他們異口同聲地說漏了句號是「死罪」，定會給老師及父母怪責。

「還有呢！忘轉大階，看錯題目，甚至溫習錯了考試範圍……」「既然你們也能講出常犯的錯誤，為甚麼你們又會重犯呢？」他們只是尷尬地笑，只說下次會小心。

學生粗心大意是常有的事，家長及老師有時也替他們不值，為甚麼屢次不小心，明明是懂得答案也因大意而被扣分。所以我會教導學生一定要覆卷，有時間要重看答卷一次，檢查清楚沒有常犯的錯誤。看似簡單，可惜未必每個學生能做得到，家長也要明白粗心大意可能是性格問題，往往很難改變，只能在生活中多加注意及訓練。

上課時我喜歡要求學生互相交換改卷。一方面如能找出別人錯處便可證明已吸收課本的內容，另一方面能以別人錯處作自我警惕，加深印象和觀察力，這也是一個可行的訓練方法。

當然有家長會覺得求學不是求分數，既然知道子女實際上已懂得答案，區區的不小心犯錯不應介懷，怕會對孩子的學習興趣有負面影響。我則認為避免錯誤也是學習的必經過程，能夠知道自己的錯誤而改過是有必要的。

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