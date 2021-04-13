【海洋污染】日政府決定排福島核污水至大海　綠色和平以予強烈讉責籲立即撤回決定

▲ 日本決定將福島核污水排入大海。（新華社圖片）

日本福島核事故發生至今已十年，當局一直將淨化後的水儲存在儲存缸中，日本政府宣布正式決定將核處理水排放入大海。綠色和平強烈讉責有關決定，認為此舉完全無視福島、日本及亞太地區人民利益，更對環境造成深遠影響，促請日本政府立即撤回排放核污水至太平洋的決定。。

綠色和平今日（13日）發聲明指，其東京辦公室的民意調查指出，大多福島居民及日本市民反對將輻射污染水排入太平洋；聯合國人權事務特別報告員亦分別在2020年6月和2021年3月警告日本政府，將核污水排入自然環境是侵犯日本市民及鄰國包括韓國人民的權利，呼籲日本政府推遲所有與將核污水排入海洋有關的決定，直至新冠疫情結束並舉行國際磋商為止。

綠色和平東京辦公室氣候與能源項目主任鈴木一枝（Kazue Suzuki）表示，日本政府蓄意將受核污染的污水排放至太平洋，放棄使用先進技術將核污水長期儲存在核電廠及周圍地區，反而選擇最便宜的方法，將污水排出太平洋，是完全低估核輻射風險。他指出，內閣的決定不僅破壞環境，更無視褔島居民以至其他日本市民的反對聲音，機構會繼續與褔島居民合力阻止此計劃。

國際綠色和平總幹事Jennifer Morgan表示，當全球海洋環境面對嚴峻威脅時，日本政府和東京電力公司卻試圖合理化其在太平洋傾倒核廢料的錯誤行，認為此舉實在是令人憤慨。他指出，此計劃違反了日本在《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）下需承擔的法律義務，必會在未來幾個月內遭到強烈反對。



5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩